В Пласидо Доминго не стреляли, он слишком хорошо поет

А это Пласидо Доминго всего полгода назад на концерте в знаменитом амфитеатре «Верона Арена», уже переболевший коронавирусом. Фото: Keystone Press Agency/globallookpress.com

Про них шутили, что опере больше всех навредили три человека, и все три были тенорами. Это Лучано Паваротти, Хосе Каррерас и Пласидо Доминго. Они заслужили такую характеристику тем, что их полюбили не только там, где «театр уж полон, ложи блещут». Их полюбили там, где люди любят жизнь и, например, футбол - первое выступление трех теноров прошло в римских термах Каракаллы накануне финала чемпионата мира.

КАК ОН ДОШЕЛ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

Красивый мальчик Пласидо родился в Мадриде 21 января 1941 года в семье двух звезд сарсуэлы. Сарсуэла - жанр, чем-то похожий на оперетту: танцы, песни, диалоги.

В 16 лет Пласидо Доминго женился в первый раз на мексиканской пианистке. В браке очень скоро появился сын Хосе, а потом возникла и новая жена (она родила ему двоих детей, но это позже). Пласидо исполнился 21 год. Он уже давно переехал с родителями в Мексику, родители основали свою театральную труппу, и он пел второстепенные партии. А еще он пел там, где платили: он слишком рано стал отцом. И даже подрабатывал тапером. Известна поговорка «Тапер играет как может, просьба не стрелять!» В Пласидо Доминго не стреляли. Он слишком хорошо играл.

Можно сколько угодно перечислять те оперы, в которых он стартовал. Все второстепенные истории, ступенька за ступенькой, но потом был оглушительный успех.

ЕГО РЕКОРДЫ

11 наград «Грэмми», 150 партий на сцене и в студии. А про то, как он дирижировал, ходят легенды. Его называли «Человеком Возрождения». В 27 лет Доминго начал петь в Метрополитен-опера. Он пел на этой сцене 51 год подряд, побил рекорд Энрико Карузо, но тут возникло движение metoo (полыхнувшее в соцсетях в октябре 2017 года осуждение сексуальных домогательств, получившее распространение из-за обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. - Ред.).

В 2019 году Пласидо был вынужден отстраниться от множества контрактов. Причиной стал иск женщин, которые говорили о приставаниях со стороны звезды. Самая страшная история была такая: он потрогал ей колено. Дальше всем тем женщинам, которые были рядом, но не были приняты в труппу, оставалось только объявиться. Прошло почти два года, но к пожатому колену ничего не прибавилось.

Карантин Пласидо провел с семьей и внуками в Акапулько. Там переболели Пласидо, его жена Марта и вся семья. Он потом говорил, что это были лучшие каникулы в его жизни.

«Я знаю, что есть интеллигентные люди, которые любят музыку и не признают оперу, - говорил Пласидо Доминго, но потом добавлял: - По-видимому, их первое знакомство с оперой было неудачным - они попали на плохую постановку. Кто же может бросить в них камень за то, что они возненавидели этот вид искусства? Нет ничего более фарсового, чем плохой оперный спектакль. Когда я вижу такой спектакль, в котором все сделано не лучшим образом, я чувствую не только разочарование, но и стыд».