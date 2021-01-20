Столичное \\"Динамо\\" ушло на перерыв в сезоне на шестой позиции в Премьер-Лиге, отставая от отройки лучших всего на пять очков. Так что для клуба под началом Сандро Шварца важно хорошо провести сборы, дабы попытаться по итогам сезона подняться еще выше.Москвичи в турецком Белеке действовали без особой раскачки. И уже 17 января провели первый товарищеский матч. В соперниках был польский \\"Лех\\" и динамовцы проиграли со счетом 0:2. Оба мяча они пропустили с разницей в пять минут в середине первого тайма - на 21-й и 26-й минутах отличился Шимчак. Следующая игра пройдет 21 числа и соперником станет еще один клуб из Польши - \\"Ракув\\".Надо отметить, что \\"Динамо\\" еще 12 января улетело на сборы в Турцию. В распоряжении у Сандро Шварца находятся 29 игроков. 22 числа тренировки в Белеке уже подойдут к концу.К слову, в команде по результатам \\"йо-йо теста\\" выяснилось, что самым выносливым игроком является Даниил Фомин. Суть теста - пробежать 20 отрезков на специально отмеченных фишками дистанции. Чувствуешь, что не можешь - сходишь с дистанции. Фомин стал единственным, кто выдержал все 20 серий.Однако же главное, чем запомнились динамовцы - они презентовали \\"Медосмотр 2077\\". Что является стебной отсылкой к модной ныне компьютерной игре \\"Киберпанк 2077\\". Видеоролик с рассказом о прохождении медицинского сбора. Герой ролика - \\"таинственный\\" футболист Ди, которому надо пройти все обследования.Внутри ролика - немало чисто футбольных шуток. А в финале же главный тренер \\"Динамо\\" Сандро Шварц примеряет на себя роль Киану Ривза, когда игрок просыпается посреди поля в Турции. И \\"Сандро Ривз\\" говорит: \\"Просыпайся, самурай, пора жечь в РПЛ!\\".