Андрей ГОЛОВАТЮК, член президиума «Офицеров России»:- Это одно из важнейших правил - не забивай легкие никотином. Не злоупотребляй алкоголем - сердце может не выдержать. Дряхлеть себе не давай - я дважды в неделю в бассейн хожу. А подтягиваюсь и отжимаюсь каждый день.Надежда МАНЬШИНА, врач, эксперт по оздоровительному туризму:- Не стремлюсь к пресловутым 10 тысячам шагов в день. Надо нагрузку отмерять по пульсу. Гуляю с аудиокнижкой по 40 - 50 минут, как раз одну главу книжки послушаю.Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма:- Получасовая зарядка для меня - закон. А еще обливаюсь холодной водой. В октябре был на Эльбрусе, а за два месяца до того тоже на вершину поднимался - в рамках Всемирных военных игр, я в качестве судьи был.Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, актриса, ведущая:- Чтобы вести здоровый образ жизни, нужно много времени. Мне иногда это удается, а иногда нет. Но не переживаю сильно по этому поводу. Активность в спортзале - это не мое. Главное - нужное количество сна и нормальное питание. Не нужна дорогая еда - надо есть мало и простую еду.Артем БУКИН, директор «Варшавских бань»:- Фитнес, единоборства, банные процедуры. К единоборствам я лично пришел после 35 лет, это не для выступлений, а для себя. Баня не реже одного раза в неделю. Хотя завсегдатаи два раза в неделю (в четверг и воскресенье) парятся, это я лично рекомендую. То есть с паузами в 3 - 4 дня. Такое сочетание - это составляющая здорового образа жизни.Андрей ДЕРЖАВИН, певец, композитор, лидер группы «Сталкер»:- Мой папа меня с детства учил: прислушивайся к своему организму. И не насилуй его всякими глупостями, вроде изнурительных занятий чем-либо. Все хорошо в меру. Это уже моя мама добавляла. Ну а если совсем просто, то физическая активность. С утра зарядка и хороший сон. Да, гастрольный график редко подразумевает хороший сон и зарядку по утрам. Зато сколько хороших эмоций! Одно компенсирует другое.Леонид, читатель сайта KP.RU:- Сижу на кашах, хлебцах и яблоках с огурцами, по вечерам в качалке. Достало, бургер хочу!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБросают курить, но плохо питаются: проведено масштабное исследование о здоровье россиянРосстат обнародовал итоги выборочного наблюдения за самочувствием жителей нашей страны (подробности)