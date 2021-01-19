\\"Магнитка\\" одержала победу над ярославским \\"Локомотивом\\" в поединке регулярного первенства КХЛ на своем льду со счетом 4:1. Эта победа стала третьей подряд для клуба из Магнитогорска.На 14-й минуте поединка Николай Прохоркин вывел вперед хозяев. Но на 22-й Антон Ландер сделал счет равным. Но затем шайбы забрасывали только хоккеисты \\"Металлурга\\". На 37-й Григори Дронов вывел \\"Магнитку вперед. А затем Максим Карпов на 47-й и Архип Неколенко на 56-й установили окончательный счет - победа 4:1.После этой победы \\"Металлург\\" с 61 очком находится на 4 месте в Восточной конференции. А вот у \\"Локомотива\\" осталось 63 балла при таком же количестве матчей в регулярном первенстве - оба клуба провели по 47 поединков.Главный тренер хозяев Илья Воробьев, говоря об итогах поединка, отметил на послематчевой пресс-конференции:- Хороший матч, хороший соперник. Накал игры плей-офф. Кроме большинства – всё здорово, - приводит слова Воробьева пресс-служба \\"Металлурга\\".Отдельно Воробьев сказал и про то, что его хоккеист Карпов забросил сотую шайбу. И это — довольно важное и яркое событие, считает наставник «Металлурга»:- Действительно, мы рады, что Макс забил сотую. Он долго к этому шёл. Надо чтобы выдохнул, и дальше всё пошло у него хорошо, по возрастающей.- После двух побед над лидерами конференций – матч с аутсайдером. Как избежать недооценки? - спросили у Воробьева уже по поводу предстоящего поединка с «Динамо» из Риги. Он сказал:– Ещё и Минск добавьте, они хорошо выступают в этом году. Действительно, вы правы, будем настраивать ребят.Наставник ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка, подводя итог поединка, заявил:– Вторую игру на выезде мы довольно так беззубо и без моментов выглядим в атаке. При этом начали допускать большое количество ошибок в обороне, которые приводят к пропущенным голам. Магнитогорск ровно отыграл три периода, чего не хватило нам. До второго пропущенного гола держались, но «Магнитка» посильнее выглядела и в целом, и после, заставила нас ошибаться в обороне, получили голы.Когда же у Скабелки спросили по поводу того, что же происходит с командой — в гостях хоккеисты играют не особо стабильно, и тренер сказал:– Думаю, так совпало. Не так много игр провели, чтобы говорить о системности. Но есть такие моменты.А вот вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора остался доволен исходом встречи:- Отличная игра, как и матч накануне. Мне нравится, как мы смотримся командно сейчас. Нравится, что в нужный момент сезона мы сплотились и в конце регулярки показываем такую игру.Тогда как защитник «Локо» Антон Малышев был раздосадован неудаче в Магнитогорске:– Ужасно, что проиграли. В первую очередь по движению. С первого периода соперник хорошо двигался, не давал нам пространства, владеть шайбой.Говоря же о разницей «Локомотива» в гостях и на своем льду, Малышев заявил:– На самом деле, не знал об этом. Ничего не могу сказать. Стараемся каждую игру играть от ножа, отдаваться полностью, со всей энергией, нацеленностью на ворота. Странно, что так, будем разбираться.Следующие встречи оба клуба проведут уже послезавтра, 21 января. \\"Локомотив\\" в Казани будет гостить у \\"Ак Барса\\", а \\"Металлург\\" дома примет \\"Динамо\\" из Риги.