Анатолий Кучерена, адвокат обвиняемых в мошенничестве Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, еще в декабре нам рассказывал: «Мы будем принудительно через суд отдавать имущество Баталовым. Иного выхода нет». Речь идет об одной трети квартиры в Доме на набережной, о так называемой мастерской Баталова в том же элитном доме и о двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке, которые год назад по договору ренты перешли от Марии Баталовой к актрисе Натальи Дрожжиной.После того, как стало известно, что Дрожжина подала иск о принудительном расторжении договоров ренты с Марией Баталовой, общественное мнение как будто качнулось в ее сторону.Тем не менее предварительное следствие по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых продолжается. Продвигается оно очень медленно. В конце прошлого года болела вдова народного артиста СССР Гитана Аркадьевна и Мария Баталовы, почти месяц они находились на самоизоляции. По словам адвоката Баталовых Юлии Антоновой, теперь заболели коронавирусом сотрудники следственного отдела.Никто не сомневается, что имущество вернется к законным владельцам, то есть семье Алексея Баталова. Другой вопрос – когда и как это будет?Защитники Баталовых настаивают на признании договоров ренты ничтожными. Адвокат Дрожжиной считает, что договоры должны быть просто расторгнуты. На первый взгляд разница непринципиальная, это те же яйца только сбоку… Но так ли это?- Расторгнуть можно тот договор, который заключался в законном порядке, - говорит адвокат Баталовых Юлия Антонова. - Допустим, стороны не устраивают согласованные ранее условия, или изменились обстоятельства в рамках существующего договора. Иное дело - недействительный договор. В случае с Баталовыми все три договора ренты были заключены с нарушением правопорядка. Нотариус Дмитрий Бублий на сделку не выезжал. Доказательства этому находятся в уголовном деле. То, что он не приезжал, подтверждают Гитана Аркадьевна, Мария Баталова, несколько свидетелей. До августа прошлого года Баталовы вообще не знали, что с ними заключены договоры ренты.- Как не знали? Гитана Аркадьевна эти договоры подписывала. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что под документами - ее подпись.- Независимые специалисты считают иначе… С результатами первой экспертизы, которую провели в местном УВД, мы не согласны. Сейчас мы ждем на нее рецензию. Не исключено, что у нас будут основания для повторной экспертизы. Если будет установлено, что документы подписывала не Гитана Аркадьевна, тогда и говорить не о чем. Все три договора признают ничтожными. После этого потерпевшая сторона может заявлять об убытках. Мария Баталова сдавала раньше две квартиры и получала с них доход. Когда в декабре прошлого года квартиры были перерегистрированы на Наталью Дрожжину, уже Наталья Георгиевна стала их сдавать и получать арендную плату. Убытки для Маши? Безусловно.- Можно посчитать их в рублях?- Мария получала около ста тысяч в месяц от сдачи двух квартир. В год - один миллион 200 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма, убытки будут начисляться до момента, пока Дрожжина не вернет квартиры.- На каком этапе расследование уголовного дела?- Изучается содержание пяти пакетов с архивами и вещами Алексея Баталова, которые Михаил Цивин передал добровольно, когда у него в квартире проходил обыск. Их содержимое следствие сейчас описывает.- Это те самые неподъемные черные пакеты, которые, по словам Михаила Семеновича, Гитана Аркадьевна попросила вынести на помойку после того, как «провела чистку» в кабинете Баталова. Но рачительный Цивин перевез мешки к себе в кладовку. Неужели там может быть что-то ценное?- Маша составила перечень того, что там должно быть. Там и книги с ценными автографами, и письма Алексея Баталова. Гитана Аркадьевна не собиралась их выбрасывать. Цивин затеял ремонт в квартире Баталовых. Под предлогом ремонта все ценное вывез к себе домой. И «забыл» вернуть обратно. Маша очень трепетно относится к каждой вещи, которая связана с памятью ее отца. Старая мебель, поделки, светильники, торшеры, которые делал своими руками Алексей Владимирович, - все хранится в семье в лучшем виде. Письма отца Маша никогда бы не выбросила.- Вы в курсе, что ваши оппоненты подали заявление о принудительном возвращении имущества через суд?- Да, еще 11 января пришло их исковое заявление, но пока движения по нему нет.- Вроде бы Наталья Дрожжина не может вернуть имущество, пока оно находится под арестом.- Арест – это обеспечительная мера, чтобы Дрожжина не могла продать это имущество. Но расторгнуть договор можно легко. Для этого Дрожжиной нужно явиться к нотариусу, там заявить о своем желании расторгнуть договор, подписать бланк и все. Потом приходит Гитана Аркадьевна и тоже подписывает этот же бланк. После чего нотариус переедает его в Росреестр. Для того, чтобы осуществился переход права, Мария Баталова пишет ходатайство следователю. И следователь отзывает постановление об аресте. Все предельно просто, если бы Цивин и Дрожжина действительно хотели это сделать. Мы им предлагали этот путь еще в августе. Была бы их воля, квартиры давно вернулись Марии Баталовой.- Почему они этого не делают?- Они все время ставят какие-то условия: то вместе встретимся в офисе Никиты Михалкова, то вместе у нотариуса… Гитана Аркадьевна не хочет с ними встречаться вообще. После всего случившегося имеет на это право.- Почему Анатолий Кучерена настаивает на том, чтобы через суд вернуть имущество Баталовым?- Анатолий Григорьевич четко ведет свою линию защиты. Он настаивает, что это гражданско-правовые отношения. «Бытовая ссора», как он говорит, делая все, чтобы его подзащитные ушли от уголовной ответственности.- Вы по-прежнему считаете, что было уголовное преступление?- На сегодняшний день мы не можем изменить свою позицию. Когда возбуждено уголовное дело по тяжкой статье, возможности для примирения нет. Отозвать заявление Гитаны Аркадьевны нельзя. Возбудить уголовное дело не так-то просто, как думают многие. Не Гитана Аркадьевна и Маша принимают решение, а правоохранительные органы.Напомним, что СК РФ возбудил уголовное дело по заявлению вдовы народного артиста СССР Гитаны Аркадьевны 18 сентября 2020 года. Дрожжиной и Цивину вменяется хищение у семьи недвижимого имущества. Им избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в том числе на общение с Баталовыми — дочерью и вдовой.