Слухи о том, что футболист Федор Смолов встречается с внучкой первого президента России Бориса Ельцина, впервые появились в 2019 году. На тот момент Марии Юмашевой было 17 лет. Спортсмен и юная наследница одной из самых известных семей России обменивались в соцсетях милыми комментариями, сердечками и смайликами. Поклонники футбола только гадали: что происходит? Пока Федор внезапно не опубликовал в Инстаграме фотографию, сделанную в новогоднюю ночь на карибском острове Сен-Бартс. 2020-й год они с Машей встретили вместе. На снимке влюбленные позируют в бассейне, при этом девушка нежно обнимает футболиста за талию.Несмотря на очевидный факт, Федор не спешит рассказывать о своей любви. Никаких официальных комментариев об отношениях с внучкой Ельцина спортсмен не дает. Зато за него это сделала PR-агент нападающего московского \\"Локомотива\\" и сборной России Елена Болотова. В эфире YouTube-шоу KonOff она подтвердила, что между Федором Смоловым и Марией Юмашевой действительно существуют романтические отношения. Елена также рассказала, почему Федор и Мария не афишируют свой роман.- Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения, - сообщила Болотова.Новый год 2021 год влюбленные вновь встретили вместе на острове Сен-Бартс в Карибском море, где у родителей Маши есть дом. В Инстаграме нападающий «Локомотива» поделился фотографией, сделанной в новогоднюю ночь на вечеринке. На снимке он позирует на фоне бассейна вместе с Машей и друзьями.Мария родилась в семье дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко и журналиста Валентина Юмашева. Маша появилась на свет в Лондоне, жила в Австрии, окончила австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.В отличие от Маши, которая не является публичной персоной и старается не светится в СМИ и в соцсетях, Федор Смолов – частый герой светской хроники. И не столько из-за своих футбольных достижений, сколько из-за побед на любовном фронте (видимо, именно это и имеет в виду его PR-агент). В прошлом у спортсмена – романы с первыми красавицами страны, в том числе с моделью Мирандой Шелия и с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук. С еще одной победительницей конкурса красоты – «Мисс Россией-2003» Викторией Лопыревой спортсмена связывал гражданский брак. Они были вместе три года. Влюбленные сыграли символическую свадьбу на Мальдивских островах, однако до загса так и не дошли.