«Есть ли кто-нибудь сексуальнее?»: Анфиса Чехова снялась в одних трусиках

Анфиса Чехова. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Анфиса Чехова знает, как подогреть градус своей популярности: лучше всего в этом случае помогают снимки, на которых она позирует полуобнаженной. Телеведущая отправилась отдохнуть в Сочи и решила порадовать поклонников новой фотосессией. 43-летняя Анфиса сфотографировалась в одних трусиках, стоя у окна в номере отеля. Обнаженную грудь телеведущая скромно прикрыла простыней. За окном в этот момент бушевало Черное море.

- Стою у окна и думаю, что море лучше любого психолога успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и все встает на свои места, - написала Чехова в подписи к снимку.

Поклонники засыпали Анфису комплиментами: «Есть ли кто-нибудь красивее, милее, умнее, и сексуальнее чем Анфиса?», «Невероятно красивая», «Анфиса, вы секси». Кто-то поинтересовался у телеведущей: что скажет 8-летний сын Соломон, если увидит эти откровенные снимки. «Говорит, что у мамы красивая пухлая попочка», - пошутила телеведущая. А одна из поклонниц заметила, что без простыни Анфиса выглядела бы куда эффектнее. «Без простыни меня бы предали анафеме мои святые подписчики», - ответила ей Чехова.

Анфиса как-то призналась, что сейчас чувствует себя гораздо более уверенной, чем в молодости. Телеведущая считает, что в свои годы она выглядит лучше, чем в 20 лет.

- Все мои преображения были естественными, без ножа хирурга, советов диетолога, применения силы воли и вообще без какого-либо насилия над собой! Что я хорошо усвоила к своим почти 43 годам, что себя нужно любить, а не насиловать, - рассказала Чехова.

Телеведущая всю жизнь страда от лишнего веса, одно время она весила почти 90 килограммов. Она сидела на разных диетах, но все было безуспешно. Пока, во время отдыха в Индонезии, она не открыла для себя йогу. Телеведущая занялась ею во время отпуска на Бали. Теперь Анфиса не представляет без йоги своей жизни.

Телеведущая отдыхает в Сочи. Фото: Инстаграм.

- Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла, - рассказала Чехова. - Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами (дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко.

Помимо внутренней гармонии йога помогла Чеховой еще и похудеть. Упражнения вместе с правильно подобранным пищевым рационом позволили ей сбросить 25 килограммов. Анфиса исключила из своего питания три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - рассказывала телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.