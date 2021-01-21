«Невероятно красивая»: Лиза Боярская снялась в бикини и без макияжа

Лиза Боярская и Максим Матвеев отдыхают на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Супруги Лиза Боярская и Максим Матвеев вместе с сыновьями отправились отдыхать на море. Где именно они проводят отпуск, актеры не рассказывают. Но, судя по пейзажам, Лиза и Максим выбрали курорт на Мальдивских островах. В Инстаграме актриса опубликовала свою фотографию в бикини и призналась, что их отдых подходит к концу.

- Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Вы серьезно? – подписала снимок артистка, намекая на то, что уже к выходным она вернется домой и будет играть спектакль.

Ну а пока Лиза и Матвей наслаждаются беззаботным отпуском на тропических островах. Поклонники в комментариях пишут, как прекрасно смотрится актриса. Без макияжа и укладки, в простом бикини она выглядит расслабленной и естественной. «Невероятно красивая», «Вы прекрасны без макияжа», «Красавица от природы», - пишут фолловеры.

Муж Лизы Максим поделился в Инстаграме забавной историей, приключившейся с их младшим сыном. Актер сфотографировался с ракушками, собранными на пляже маленьким Гришей.

- Сын нашел... цитирую: «Бааасёооое саковище!!» Я ему поверил, сказал, что он – молодец, и что мы теперь сказочно богаты благодаря ему! – рассказал артсит. - А официант нам не поверил. Говорит, этим расплачиваться нельзя. Странно! Думаю, человечеству надо пересмотреть систему ценностей.

Перед отпуском Матвеев радикально преобразился. Максим очень коротко постригся – до едва заметного «ежика» - и покрасил волосы в розовый цвет. Результатом актер поделился в Инстаграме.

- Пора на отдых... Очевидно – пора, - иронично подписал 38-летний Максим свою фотографию.

Три года назад Максим уже поразил публику своим преображением: тогда он сильно похудел. Сбросить вес актер решил ради новой роли. По словам Максима, он втянулся в процесс, когда понял, что его персонаж должен быть более подтянутым - Матвеев играл актера шекспировского театра, исполняющего на сцене женские роли. Муж Лизы Боярской тогда придерживался специальной системы питания: он отказался от мяса и ел только рыбу. Кроме того, Матвеев серьезно увлекся йогой и много занимался силовыми нагрузками в тренажерном зале.