Если в Карабахе начнут выдавать российские паспорта, очереди будут больше, чем в Крыму

Армянские беженцы, оставляя свои дома, сжигали их. Село Карегах в Лачинском районе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ/Коммерсантъ

«Дорога жизни» под контролем

- К бою! - звучит короткая команда. Я не успеваю включить фотоаппарат, как бойцы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе уже занимают позиции. Но тревога учебная: после того как парни из 15-й мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ зашли в этот неспокойный регион, здесь действительно не слышно выстрелов и разрывов снарядов. Именно так на деле выглядит фраза, которая звучит в ежедневных сводках - «на всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня».

Наши миротворцы стоят вдоль всего «лачинского коридора» - единственной дороги, связывающей Армению и Карабах. Пост № 6, на который я приехал, стоит прямо на въезде в древний город Шуши. С 1992 по 2020 год он контролировался Нагорно-Карабахской республикой, а по итогам последней войны вновь отошел Азербайджану.

Полноценный парк автотехники с мощной ремонтной базой, заправками и местами на 360 армейских грузовиков возвели всего за 16 дней Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Сейчас туман, а когда погода хорошая, видно и сам город, - проводит мне экскурсию замкомандира роты капитан Николай Лобанов. Пункт, главная задача которого - безопасность проезжающего транспорта, российские миротворцы обустроили меньше чем за неделю: видеонаблюдение, огневые точки, вкопанные бронетранспортеры. Здесь же - модули для проживания, кухня, душ, зона отдыха с газетами, телевизором и настольными играми. А неподалеку дымит баня на базе грузовика «Урал».

Миротворцы обеспечивают безопасность в «Лачинском коридоре» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

У въезда парни с оружием проверяют документы и номера у проезжающих авто и передают данные на следующий пост - часть «лачинского коридора», как и сам город Лачин, теперь принадлежит Азербайджану. Пока без происшествий - новые владельцы территорий беспрепятственно пропускают машины под присмотром миротворцев. В этом статусе коридор пробудет три года - по заключенному между сторонами конфликта соглашению в течение этого времени должен будет появиться новый план передвижения. Будет ли это строительство новой дороги или какой-то другой вариант - решать политикам.

Медицинский отряд спецназначения прибыл сюда аж из Хабаровска. Медики отряда оказали помощь более 600 карабахцам Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Без претензий друг к другу

- Жалко людей, - сочувственно говорят миротворцы о беженцах из Шуши. - Приходят иногда, объясняют, что покидали город в спешке, у многих на той стороне остались документы и имущество. Но этот момент пока не урегулирован сторонами…

Всего в нескольких метрах от российского блокпоста натянут азербайджанский флаг: сразу за ним начинается ставшая вдруг чужой для армян земля. Сквозь туман видно, как азербайджанские бойцы оборудуют свой блокпост.

Этот пост бойцы оборудовали всем необходимым меньше, чем за неделю Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Все корректно, и никаких конфликтов и претензий у нас друг к другу нет, - говорит капитан Лобанов, а с той стороны вдруг выходит азербайджанец в офицерской форме и приветствует наших миротворцев, те здороваются в ответ.

- Все действия согласовываем и обсуждаем с российской стороной, сейчас вот колонна из Лачина вышла, - объясняет тот. Пока он ждет колонну и наших командиров, мы курим в сторонке. Рассказывает, что некоторые армянские бойцы до сих пор партизанят где-то в горах, что они их ловят, лечат и отдают обратно. Что армяне при отступлении взорвали много зданий, но они обязательно сделают из города конфетку.

На каждом посту есть все необходимое для службы, приема пищи и отдыха Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Алиев (президент Азербайджана. - Ред.) выделил на восстановление Шуши 1,5 миллиарда долларов! Там уже вовсю работают строители, - говорит он.

- А с храмом, что с храмом? - спрашиваю я про дальнейшую судьбу величественного собора Святого Христа Всеспасителя, который дважды попал под удары азербайджанской артиллерии.

- Небольшие разрушения. Не верьте, что наши его оскверняют. Тоже восстановим.

- А кто же туда ходить-то будет?

- Армяне, которые еще остались в селах. Мы им говорим: принимайте наше гражданство и оставайтесь, будете жить наравне со всеми.

Армяне подобным заявлениям не верят, из проезжающих мимо машин на азербайджанский флаг летят недобрые взгляды. Что произойдет, если миротворцев не будет на этой линии разграничения, и представить страшно.

Азербайджанская территория всего в нескольких метрах от позиций российских миротворцев Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Самый красивый флаг»

Российские войска вошли в Карабах 12 ноября.

- Мы бежали и в Горисе (город в Армении на границе с Карабахом) у родни остановились, - взволнованно вспоминает тот день продавщица сухофруктов Нунэ. - Хотели дальше в Ереван ехать, а смотрим - русские идут. Много! С флагами! Дети сказали, что это самые красивые флаги, которые они видели! Мы плакали от счастья: не армяне, а русские нас спасать едут!

Ее голос заглушается пронесшимся мимо «КамАЗом» с наклейками «МС» на бортах.

- Слышишь, слышишь? - радуется она.

Я прислушиваюсь, но слышу только грохот движка.

- Не бомбят же, слышишь? Вот! Все прекратилось, как эти мальчики приехали, спасибо им и поклон их матерям. А эти звуки - нам в счастье! Возьми, сколько надо, - показывает она на товар. - Без денег, так! Только не уходите отсюда!

И такое - во многих местах Степанакерта. Таксисты часто не берут денег со славян, а в кафешках норовят напоить бесплатно чаем.

«Мир дала Москва, а не Пашинян!»

Вместе со входом миротворцев в спешке покинутый Степанакерт снова ожил. В считаные дни с помощью военных были восстановлены водопроводы, электро- и теплоподстанции, а в свои квартиры вернулись 45 тысяч человек. И не только они - из деревень, которые оказались взяты азербайджанцами, столицу Арцаха (как называют Карабах армяне) наводнили тысячи жителей, отчего здесь даже появились невиданные ранее дорожные пробки. Потерявшие все на «той стороне» люди понуро бродят по улицам Степанакерта. Вроде бы им обещали выделить жилье, но когда это будет - денег в казне Карабаха и так негусто было, а тут еще и ущерб от войны, который оценивают в несколько годовых ВВП...

С приходом в Степанакерт русских город снова ожил Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Мы знали, что рано или поздно придется вернуть Азербайджану пять районов, - признаются мне беженцы из-под Гадрута. - Поэтому ничего особо и не строили там - дома-то чужие были. Когда-то наши азербайджанцев из них так же выгнали. Но этот (здесь на русском и армянском языках звучит нецензурная тирада в адрес главы Армении Никола Пашиняна) стал выпендриваться, оскорблять, вместо того чтобы договариваться! В итоге отдали семь районов и даже Шуши, на который азербайджанцы даже не претендовали.

Стенды с фотографиями погибших в войне Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

И разговор перерастает в митинг, из которого следует, что «предателю» Пашиняну в этих краях лучше не появляться, здесь его считают главным виновником поражения.

- Ему надо было сразу Путину звонить, прощения просить за хамство, а он в независимость играл, врал, что все хорошо, - продолжают люди. - Генералы его много лет джипы с дворцами покупали, вместо того чтобы нормальную технику покупать! Это все - мир без стрельбы - нам дала Россия, а не Пашинян!

И беженцы вдруг огорошивают, спрашивая у меня, когда жителям Нагорного Карабаха будут выдавать российские паспорта.

- Этой землей, детьми клянусь - когда такое начнется, очереди за ними будут больше, чем в Крыму! - эмоционально выдает пожилой армянин Сурен. - Россия для Карабаха больше делает, чем Армения!

Всерьез и надолго

По соглашению российские миротворцы расположились здесь на 5 лет. Однако в то, что по истечении этого времени армяне с азербайджанцами воспылают друг к другу любовью, верится с трудом - слишком много крови пролилось с обеих сторон, слишком много обоюдной вражды. Которая пока лишь подогревается в соцсетях.

- Видел? - зло показывает таксист свежее видео, на котором азербайджанские солдаты валят дорожный знак на армянском языке, а потом топчутся на нем. На других видео - ломают могильные плиты. Желания примиряться с соседями у армян от этого явно не прибавляется. Враждебность усиливают и слухи, которые подогревают и без того горячую кровь. Многое в этих соглашениях не устраивает армян, что-то не нравится азербайджанцам. Вопросов - горы, и решить их кавалерийским наскоком явно не получится - нужны долгие и долгие переговоры.

Но все это - к политикам. Задача же наших миротворцев - развести горячие головы, удержать их от новой крови. И не только это. «Ваши солдаты - это не только мужчины с оружием», - скажут мне много раз карабахцы, подмечая, что Россия пришла сюда всерьез и надолго, а миротворческая миссия не ограничивается одним лишь разведением сторон.

Полноценно построятся к весне

Прямо на входе в штаб миротворческого контингента работает горячая линия по сбору сведений о пропавших военных Армении и Карабаха. За время ее работы сюда поступило более 2200 обращений. Так и не дождавшись своих мужчин с войны, люди идут и звонят сюда. И миротворцы совместно с местными спасателями ищут их по горам. Большинство, к сожалению, погибли. С 13 ноября в местах боев нашли тела 1073 солдат и гражданских... Бывают и счастливые случаи. Недавно, например, обнаружили шестерых армянских солдат, которые 70 дней блуждали по горам.

Урок миротворца в школе №7 Степанакерта Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Штаб миротворцев расположился в 5-й школе Степанакерта. Но это временно, говорят военные. Для бойцов уже построено два блочно-модульных городка на 330 человек, в которых комфортно в жару и морозы, а до 1 апреля планируется развернуть 32 таких городка.

После «урока миротворца» девочки окружают манекен, на котором учатся делать искусственное дыхание и массаж сердца Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В районе степанакертского аэропорта полным ходом идет работа по созданию базы. И многое уже запустили, поразив местных основательностью и скоростью строительства. Полноценный парк автотехники с мощной ремонтной базой, заправками и местами на 360 армейских грузовиков возвели всего за 16 дней.

Школьники гурьбой валят к бойцу отряда разминирования, чтобы сделать с ним фото Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Медицинский спецназ

- А где русские врачи принимают? - спрашивают дорогу к госпиталю местные женщины, и им показывают на палатки. Медицинский отряд спецназначения прибыл сюда аж из Хабаровска. Со своей техникой, специалистами и большим опытом работы в непростых условиях - этот отряд уже несколько раз побывал в командировках в Сирии, оказывая помощь не только бойцам, но и гражданскому населению. Мобильная поликлиника спецотряда приняла за месяц более 600 карабахцев.

А в горах в это время продолжают свою работу саперы. Они уже расчистили от «эха войны» 300 гектаров земли, 110 километров дорог, 500 домов и обезвредили 10 тысяч взрывоопасных предметов. Увы, не обошлось без потерь: 17 декабря при разминировании погиб капитан Виталий Мороз, награжденный орденом Мужества еще за расчистку сирийской Пальмиры…

На «горячую линию» по поиску пропавших армянских военнослужащих постоянно идут звонки Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В степанакертских же школах идут «Уроки миротворца», на которых российские бойцы учат детей, как обезопасить себя в регионе, где только недавно закончилась война, и объясняют правила оказания первой помощи. Ученики гурьбой валят к бойцу отряда разминирования, чтобы сделать с ним фото, а девочки окружают манекен, на котором тренируются делать искусственное дыхание и массаж сердца.

А еще здесь свой батюшка-миротворец, задачи которого не менее важны для мира Карабаха.

Отец Борис, в миру капитан Борис Гришин, окормляет бойцов на постах. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Батюшка-миротворец

Из-под военного обмундирования иерея Бориса виднеется ряса. В миру он - командир ремонтной роты бронетанковой техники капитан Гришин. Если бы не эта война, он ремонтировал бы танки в своем Севастополе, а по выходным окормлял паству в храме Святителя Николая Чудотворца, что в Камышовой бухте. А здесь он - офицер группы по работе с религиозными объединениями. Каждый день батюшка объезжает посты, исповедуя бойцов, а по вечерам и воскресеньям проводит службы, для которых прямо в коридоре штаба обустроил небольшое место. Иконки, записки о здравии, вместо подсвечников - «цинки» из-под патронов. Свечи плачут рядом с фото погибшего сапера Виталия Мороза...

Иерей Борис Гришин обустроил место для богослужений прямо в коридоре штаба Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Он загибает пальцы, перечисляя задачи. Сейчас, например, идут переговоры о возвращении церковной утвари и церковного архива из оставленного города Шуши. А еще он собирает армянских паломников и возит их в Дадиванк - древний монастырь, который теперь на азербайджанской территории, но взят под охрану нашими миротворцами.

- Дадиванк должен сохраниться, - говорит он. - Договариваемся с той стороной, пропускают.

Он вспоминает, как недавно во дворе монастыря провели совместный молебен с российскими миротворцами, представителями Армянской апостольской церкви и христианами-азербайджанцами - удинами, потомками кавказских албанцев. Каждый - по своему канону.

Вместо подсвечников — «цинки» из-под патронов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И о чем молились, батюшка?

- О прекращении вражды и мире, конечно. Такая молитва во всех религиях есть. Так что у меня самая что ни на есть миротворческая миссия.

А еще отец Борис мечтает, что однажды в Степанакерте появится первый в Нагорном Карабахе православный храм-часовня, о строительстве которого он хлопочет. Туда будут приходить немногочисленные русские из местных. И, конечно, миротворцы.

- И потом, - говорит батюшка с крестом на груди и нашивкой миротворческих сил на плече, - мы здесь надолго, могут семьи появиться. Глядишь, и венчание будет где провести.

И как знать, насколько очевидны предположения отца Бориса: жизнь в Карабахе продолжается, и армянские красавицы уже вовсю строят глазки молодым миротворцам.

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Очередным неприятным последствием войны стала… Сюникская область Армении! В то время как глава республики Никол Пашинян заявляет, что они «не отступили ни на миллиметр от международно признанных границ Армении», в нескольких селах области появились азербайджанцы, которые, ссылаясь на данные GPS, уверяют, что это их территория. Местные политики, не надеясь на Пашиняна, уже готовят обращение к Москве, чтобы в этой точке появилась еще одна российская миротворческая база.

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