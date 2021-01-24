Жизнь по зуму не мешает беби-буму: Звезды, ставшие родителями в коронавирусный год

Для Джигана и Оксаны Самойловой малыш Давид стал первым сыном после трех дочек. Фото: Instagram.com

Январь

31-летний танцовщик и актер Сергей Полунин и 26-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных 2021 год встречали с сыном на Мальдивах. Малыш с папой и мамой уже плавает в океане. Ильиных рожала в Майами, муж был рядом, он же выбирал имя. Сергей рассказал: «У меня было порядка девяти вариантов: в том числе Сергей, Самсон, Шива. Я называл малыша разными именами и смотрел на его реакцию. На какие-то он никак не реагировал, от каких-то имен плакал. Но когда я сказал «Мир», то мне показалось, что он как-то откликнулся. В американском паспорте он Мир Сергей Полунин, а в российском - Мир Сергеевич Полунин. Нравится, что это короткое и мощное имя. И World, и Peace одновременно».

Сергей Полунин и Елена Ильиных решили, что, если сына назвать Миром, в армию он точно не пойдет. Фото: Instagram.com

Интересно, что в том же госпитале в Майами, где рожала Ильиных (Memorial Regional Hospital), появился на свет и наследник 34-летнего Джигана и 32-летней Оксаны Самойловой. Малыш Давид - первый сын и четвертый ребенок рэпера и бизнесвумен.

Март

Дочь 35-летнего Данилы Козловского и 33-летней Ольги Зуевой появилась на свет в Нью-Йорке. Девочку назвали Ода-Валентина. До романа со знаменитым актером Ольга Зуева жила в Америке, где снималась в кино в эпизодических ролях и работала моделью, поэтому и рожать решила вдалеке от любопытных глаз, в комфортной и привычной для себя обстановке. Козловский навещает семью в США в перерывах между съемками в России.

Ода-Валентина для Козловского – легенда №1. Фото: Instagram.com

38-летняя Ольга Ушакова родила четвертую дочь. Телеведущая все свои любимые имена использовала, когда называла старших девочек: Даша, Ксения, Мария. Две дочки у Ушаковой от первых отношений, а младшие - от нынешнего супруга, кипрского ресторатора Адама Карима. Он и выбрал имя для новорожденной, назвав дочь Белла Виенна. Город Виенна, который нам привычнее называть Веной, - то самое место, где Адам сделал предложение Ольге. Кстати, Ушакова уже вышла из декрета и продолжает вести программу «Доброе утро».

Супруг Марины Кравец счастлив - он впервые стал папой. Фото: Instagram.com

Апрель

36-летняя Марина Кравец - работающая мама, поэтому нянчить дочку Веронику ей помогают няня и сестра мужа. Звезда Comedy Club рассказывает, как они с мужем, продюсером и сценаристом Аркадием Водаховым, выбирали имя для первенца: «Мы составили общий список желаемых имен, потом вместе отбросили лишние, и осталось два-три пункта. Но имя Вероника было в лидерах у обоих изначально. А еще мужу приснилось, что это имя понравилось дочке. Кстати, он же увидел во сне, что родится она именно в апреле, хотя нам говорили про другой месяц».

Интересно, станет ли Илья Овечкин таким же крутым хоккеистом, как его папа? Фото: Instagram.com

Май

35-летний Александр Овечкин и его жена, 27-летняя Анастасия Шубская, во второй раз стали родителями в США, где знаменитый хоккеист играет за клуб «Вашингтон Кэпиталз». А крестили Илью в России, где у пары свой загородный дом в Подмосковье, в нем они останавливаются, когда прилетают из Вашингтона на Родину.

Фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко назвали дочь Каталиной. Почти Катарина Витт! Фото: Instagram.com

Июнь

22-летняя Юлия Липницкая и 23-летний Владислав Тарасенко назвали дочь Каталиной. Фигуристы вместе уже несколько лет, поэтому обзавелись общим жильем и ответственно отнеслись к рождению ребенка - читали книги, форумы и ходили на курсы для молодых родителей.

Родители подарили Саше Плющенко брата Арсения. Фото: Instagram.com

Сентябрь

У 45-летней Яны Рудковской и 38-летнего Евгения Плющенко появился второй общий сын Арсений. Яна не стала скрывать, что малыша им родила суррогатная мать. У пары есть старший сын Александр. Также у Рудковской два мальчика (точнее, уже юноши) от первого брака, у олимпийского чемпиона по фигурному катанию тоже имеется сын, которого ему родила предыдущая супруга.

Роды для Марины Ким были непростыми, но в итоге все сложилось хорошо. Фото: Instagram.com

Октябрь

37-летняя Марина Ким в третий раз стала мамой - телеведущая родила сына, имя которого она пока предпочитает не называть. Это были, наверное, самые непростые звездные роды года. За день до них у Ким диагностировали коронавирус, но она, к счастью, родила здорового мальчика. Марина рожала в изолированном боксе: «Я категорически отказывалась от лекарств и КТ, потому что никто не знает, как это повлияет на ребенка. А ответственность за него несу только я. «Дайте родить!» - потребовала я… По международному протоколу считается, что мама может заразить здорового ребенка при контакте. Это правда тяжко: ребенка не выкладывают на грудь, а мама не может ощутить его прикосновения и запах. О грудном молоке речи не идет. Оно тоже может быть заразным». После родов КТ показала поражение легких, Марину перевезли в другую больницу, где она провела 9 дней. Ким быстро поправилась и теперь счастлива рядом со здоровыми детьми.

У пары Подольская - Пресняков и так немаленькая семья, а с появлением Вани она стала еще больше. Фото: Instagram.com

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков уже успели и покрестить своего второго сына Ваню, и квартиру купить в честь увеличения семейства. Подольская, которая в 2015-м порадовала мужа сыном Артемием, делится эмоциями: «Хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы после первого ребенка, - со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила. Ты понимаешь и настроена на то, что вся ты - для него».

А КТО ЕЩЕ?

26-летняя актриса Александра Бортич в минувшем году впервые стала мамой - родила сына Сашу бизнесмену Евгению Савельеву. 45-летняя Виола Сюткина подарила мужу, 62-летнему музыканту Валерию Сюткину, сына Льва: для пары это второй общий ребенок, для Сюткина - четвертый. 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Для его жены, 36-летней Екатерины Филипп - первый ребенок. Увы, когда верстался номер, стало известно, что худрук «Ералаша» умер от ковида... 75-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз - сына Вагана родила его жена, 31-летняя Татьяна Брухунова.