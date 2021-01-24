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Звезды

Жизнь по зуму не мешает беби-буму: Звезды, ставшие родителями в коронавирусный год

Несмотря ни на что, прошлый год стал урожайным на прибавления в звездных семьях
Ирина ВИКТОРОВА
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Для Джигана и Оксаны Самойловой малыш Давид стал первым сыном после трех дочек.

Для Джигана и Оксаны Самойловой малыш Давид стал первым сыном после трех дочек.

Фото: Instagram.com

Январь

31-летний танцовщик и актер Сергей Полунин и 26-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных 2021 год встречали с сыном на Мальдивах. Малыш с папой и мамой уже плавает в океане. Ильиных рожала в Майами, муж был рядом, он же выбирал имя. Сергей рассказал: «У меня было порядка девяти вариантов: в том числе Сергей, Самсон, Шива. Я называл малыша разными именами и смотрел на его реакцию. На какие-то он никак не реагировал, от каких-то имен плакал. Но когда я сказал «Мир», то мне показалось, что он как-то откликнулся. В американском паспорте он Мир Сергей Полунин, а в российском - Мир Сергеевич Полунин. Нравится, что это короткое и мощное имя. И World, и Peace одновременно».

Сергей Полунин и Елена Ильиных решили, что, если сына назвать Миром, в армию он точно не пойдет.

Сергей Полунин и Елена Ильиных решили, что, если сына назвать Миром, в армию он точно не пойдет.

Фото: Instagram.com

Интересно, что в том же госпитале в Майами, где рожала Ильиных (Memorial Regional Hospital), появился на свет и наследник 34-летнего Джигана и 32-летней Оксаны Самойловой. Малыш Давид - первый сын и четвертый ребенок рэпера и бизнесвумен.

Март

Дочь 35-летнего Данилы Козловского и 33-летней Ольги Зуевой появилась на свет в Нью-Йорке. Девочку назвали Ода-Валентина. До романа со знаменитым актером Ольга Зуева жила в Америке, где снималась в кино в эпизодических ролях и работала моделью, поэтому и рожать решила вдалеке от любопытных глаз, в комфортной и привычной для себя обстановке. Козловский навещает семью в США в перерывах между съемками в России.

Ода-Валентина для Козловского – легенда №1.

Ода-Валентина для Козловского – легенда №1.

Фото: Instagram.com

38-летняя Ольга Ушакова родила четвертую дочь. Телеведущая все свои любимые имена использовала, когда называла старших девочек: Даша, Ксения, Мария. Две дочки у Ушаковой от первых отношений, а младшие - от нынешнего супруга, кипрского ресторатора Адама Карима. Он и выбрал имя для новорожденной, назвав дочь Белла Виенна. Город Виенна, который нам привычнее называть Веной, - то самое место, где Адам сделал предложение Ольге. Кстати, Ушакова уже вышла из декрета и продолжает вести программу «Доброе утро».

Супруг Марины Кравец счастлив - он впервые стал папой.

Супруг Марины Кравец счастлив - он впервые стал папой.

Фото: Instagram.com

Апрель

36-летняя Марина Кравец - работающая мама, поэтому нянчить дочку Веронику ей помогают няня и сестра мужа. Звезда Comedy Club рассказывает, как они с мужем, продюсером и сценаристом Аркадием Водаховым, выбирали имя для первенца: «Мы составили общий список желаемых имен, потом вместе отбросили лишние, и осталось два-три пункта. Но имя Вероника было в лидерах у обоих изначально. А еще мужу приснилось, что это имя понравилось дочке. Кстати, он же увидел во сне, что родится она именно в апреле, хотя нам говорили про другой месяц».

Интересно, станет ли Илья Овечкин таким же крутым хоккеистом, как его папа?

Интересно, станет ли Илья Овечкин таким же крутым хоккеистом, как его папа?

Фото: Instagram.com

Май

35-летний Александр Овечкин и его жена, 27-летняя Анастасия Шубская, во второй раз стали родителями в США, где знаменитый хоккеист играет за клуб «Вашингтон Кэпиталз». А крестили Илью в России, где у пары свой загородный дом в Подмосковье, в нем они останавливаются, когда прилетают из Вашингтона на Родину.

Фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко назвали дочь Каталиной. Почти Катарина Витт!

Фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко назвали дочь Каталиной. Почти Катарина Витт!

Фото: Instagram.com

Июнь

22-летняя Юлия Липницкая и 23-летний Владислав Тарасенко назвали дочь Каталиной. Фигуристы вместе уже несколько лет, поэтому обзавелись общим жильем и ответственно отнеслись к рождению ребенка - читали книги, форумы и ходили на курсы для молодых родителей.

Родители подарили Саше Плющенко брата Арсения.

Родители подарили Саше Плющенко брата Арсения.

Фото: Instagram.com

Сентябрь

У 45-летней Яны Рудковской и 38-летнего Евгения Плющенко появился второй общий сын Арсений. Яна не стала скрывать, что малыша им родила суррогатная мать. У пары есть старший сын Александр. Также у Рудковской два мальчика (точнее, уже юноши) от первого брака, у олимпийского чемпиона по фигурному катанию тоже имеется сын, которого ему родила предыдущая супруга.

Роды для Марины Ким были непростыми, но в итоге все сложилось хорошо.

Роды для Марины Ким были непростыми, но в итоге все сложилось хорошо.

Фото: Instagram.com

Октябрь

37-летняя Марина Ким в третий раз стала мамой - телеведущая родила сына, имя которого она пока предпочитает не называть. Это были, наверное, самые непростые звездные роды года. За день до них у Ким диагностировали коронавирус, но она, к счастью, родила здорового мальчика. Марина рожала в изолированном боксе: «Я категорически отказывалась от лекарств и КТ, потому что никто не знает, как это повлияет на ребенка. А ответственность за него несу только я. «Дайте родить!» - потребовала я… По международному протоколу считается, что мама может заразить здорового ребенка при контакте. Это правда тяжко: ребенка не выкладывают на грудь, а мама не может ощутить его прикосновения и запах. О грудном молоке речи не идет. Оно тоже может быть заразным». После родов КТ показала поражение легких, Марину перевезли в другую больницу, где она провела 9 дней. Ким быстро поправилась и теперь счастлива рядом со здоровыми детьми.

У пары Подольская - Пресняков и так немаленькая семья, а с появлением Вани она стала еще больше.

У пары Подольская - Пресняков и так немаленькая семья, а с появлением Вани она стала еще больше.

Фото: Instagram.com

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков уже успели и покрестить своего второго сына Ваню, и квартиру купить в честь увеличения семейства. Подольская, которая в 2015-м порадовала мужа сыном Артемием, делится эмоциями: «Хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы после первого ребенка, - со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила. Ты понимаешь и настроена на то, что вся ты - для него».

А КТО ЕЩЕ?

26-летняя актриса Александра Бортич в минувшем году впервые стала мамой - родила сына Сашу бизнесмену Евгению Савельеву. 45-летняя Виола Сюткина подарила мужу, 62-летнему музыканту Валерию Сюткину, сына Льва: для пары это второй общий ребенок, для Сюткина - четвертый. 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Для его жены, 36-летней Екатерины Филипп - первый ребенок. Увы, когда верстался номер, стало известно, что худрук «Ералаша» умер от ковида... 75-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз - сына Вагана родила его жена, 31-летняя Татьяна Брухунова.

Шоу-бизнесЗвезды: семья

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