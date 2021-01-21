Лучшие книжные новинки для детей: Тайна золотого истукана и скрипка Паганини

Лучшие книжные новинки для детей: что почитать этой зимой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Марина ДРОБКОВА «Паганини и скрипка». 4+

Марина ДРОБКОВА

«Паганини и скрипка»

Издательство «Аквилегия-М», 2021 г.

Может ли скрипка быть главным героем книги? Конечно, особенно если ее создали руки гениального итальянского мастера Джузеппе Гварнери. Скрипка получилась грубоватой, но голос у нее был, как у лучшей певуньи! Скрипке пришлось немало скитаться по свету и путешествовать от одного хозяина к другому. И только через много десятилетий она попала в руки к человеку, который легко понимал, что она хочет сказать! Гениальным музыкантом оказался Никколо Паганини. С ним у скрипки началась совсем другая жизнь - пение в унисон. Но было немало и приключений. Чего стоил демарш врагов Паганини, которые подрезали три из четырех струн «Пушки» (такое имя дал маэстро своему инструменту). После смерти великого музыканта «Пушка» получила новое имя - «Вдова Паганини»…

«Храбрая сердцем». 0+

Disney. «Храбрая сердцем»

Серия «Истории отважных»

ИД «Комсомольская правда», 2020 г.

Меринда совсем не была похожа на других принцесс: она любила во весь опор скакать по лесу и стрелять из лука. Королева не разделяла интересов дочери и в один прекрасный день решила, что Меринде пора выбрать жениха.

В королевство пригласили претендентов на руку и сердце принцессы. Но замужество пока не входило в планы Меринды: сама невеста мечтала быть свободной, а замуж выйти по любви и когда-нибудь не очень скоро.

В отчаянии она пошла к ведьме, чтобы та помогла ей изменить решение матери. Но что-то пошло не так. Ведьма перепутала зелье, и королева превратилась в огромного медведя... Теперь Меринде предстоит исправить все то, что она натворила.

Тамара КРЮКОВА «Двери нерассказанных историй». 7+

Тамара КРЮКОВА

«Двери нерассказанных историй»

Издательство «Аквилегия-М», 2021 г.

Каждая книга Тамары Крюковой - это яркое путешествие в сказочные миры. И эта не исключение. Матвей три года изучает писательское мастерство, но кажется, не особо продвинулся вперед. Однажды Учитель дает ему совет: чтобы стать настоящим писателем, нужно научиться открывать двери и входить в незнакомые дома. Учитель наделяет Матвея даром быть невидимкой и направляет к множеству дверей. За каждой из них действительно оказывается немало интересных историй. Например, о том, как башмачник Томаш искал свою любовь и думал, что ему в этом помогут волшебные туфельки, или о том, как девушка может превратиться в золотой истукан.

«Зачем нужна математика». 7+

«Зачем нужна математика»

Издательство «МИФ», 2021 г.

Ее не зря называют царицей наук. Математика везде. Она помогает считать деньги, определять время, создавать шедевры, спасать жизни, разрабатывать компьютеры, строить города. Если честно, без нее вообще никуда. История счета связана с первыми людьми. Ученые уверены, что 35 тысяч лет назад в Африке наши далекие предки использовали черточки, чтобы отмечать прошедшие дни и фазы Луны. Все это имело практическое применение: племена следили за сменой времен года и за перемещением животных. Книга расскажет много интересного: о том, как считали древние люди, какие части тела и как использовали для этого. Кому и почему не понравился… ноль, как в жизни могут пригодиться дроби и проценты, и многое другое. Кроме того, читатель сведет личное знакомство с великими математиками и научится решать задачи простым способом.

«Моана. Пуа и Хейхей». 0+

Disney. «Моана. Пуа и Хейхей»

Серия «Истории отважных»

ИД «Комсомольская правда», 2020 г.

Дочь вождя Моана решила подарить своему отцу на праздник весны браслет

из красивых розовых ракушек.

Но петушок, который постоянно становился причиной неприятностей, случайно унес подарок.

Как же быть? Хорошо, что у Моаны есть верный и умный друг - поросенок Пуа, который всегда готов прийти на помощь!

Помимо интересной и захватывающей истории внутри журнала ребят ждет тетрадь с раскрасками.

Ася ПЕТРОВА «Кто что скажет - все равно». 7+

Ася ПЕТРОВА

«Кто что скажет - все равно»

Издательство «Росмэн», 2020 г.

Очень прикольная книга, которая поднимет настроение всем, кто хотя бы раз сталкивался со школьными проблемами. Главный герой - обычный мальчик

Витя. И в жизни у него все, как у всех. Он ходит в школу, смеется над глупыми шутками, попадает в странные ситуации и конфликтует с учительницей. С преподавательницей литературы у него, что называется, не сложилось. Марина Станиславовна заставляет его вытирать доску, мочить тряпку, ходить за мелом и при этом всегда недовольна результатом. Очевидно, чтобы довести его до совершенства, она просит делать это вновь, вновь и вновь. Но Витя не унывает: вместе со своим другом Пашей, а иногда и с родителями он придумывает, как можно ответить учительнице. Получается очень смешно. Конечно, все отпоры Витя дает лишь понарошку, он же воспитанный мальчик. Все-таки хорошо, когда есть настоящие друзья, вместе с ними можно в уме довести ситуацию до абсурда и поговорить обо всем на свете.

Люси ПЬЕРРА-ПАЖО «Тайны Лариспема». 12+

Люси ПЬЕРРА-ПАЖО

«Тайны Лариспема»

Издательство «КомпасГид», 2021 г.

Что было бы, если бы история пошла по другому маршруту? Таким вопросом частенько задаются писатели и предлагают свою версию развития событий. Вот и Люси Пьерра-Пажо решила представить, что восстание Парижской коммуны победило. Французская столица стала городом-государством. И теперь называется не Париж, а Лариспем. В этом городе-государстве все как в мечте - почти равенство и почти братство. Но ведь все радужно не бывает? В Лариспеме зарождается подпольное общество аристократов «Братство крови». Наделенные загадочной силой, его участники мечтают о возмездии.

Оксана Сташенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Оксана СТАШЕНКО, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ:

- Первые книжки, которые я помню, - книжки-малютки. Их мне, полуторагодовалой девочке, покупала мама, идя с работы мимо книжного магазина. Тогда они стоили две, три, пять копеек. Это были 1967 - 1968 годы. «Серая шейка», «Про собачку Лапку» - до сих пор помню, как они выглядели! Каждый вечер мама, укладывая меня спать, читала книги. Очень быстро я выучивала все стишки и сказки наизусть. В 4 года, не изучая букв, стала читать сама. Мы шли по улице, и я стала читать вывески. В классе пятом увлеклась чтением настолько сильно, что стала игнорировать просьбы мамы ложиться спать и пряталась под одеялом с фонариком и книгой. Одна из взрослых книг, которую я прочитала в шестом классе, - сборник новелл Ги де Мопассана. Меня потрясло: оказывается, любовь - это так красиво и замечательно! К счастью, книга была без фривольностей. Я очень любила Драгунского «Денискины рассказы». Кстати, когда я поехала поступать после восьмого класса в Саратовское театральное училище, читала как раз один из рассказов - «Сверху вниз, наискосок». И меня приняли!