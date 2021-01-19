- ...Геннадий Андреевич, а давайте мысленно вернёмся к президентским выборам 1996-го. Тем более, что вы того же Навального сравниваете сейчас с Ельциным – молодой Ельцин, но трезвый, да? Что было бы, если бы в 1996-м вы победили?- Я в 1996 году предложил программу вывода страны из кризиса. Меня тогда впервые пригласили в Давос. Было 1200 человек, все финансисты, все управленцы, влиятельные люди. Был Брэдли – сенатор США, он вел эту дискуссию.Мои ответы и вопросы настолько озадачили Чубайса и всю эту когорту, что они ночью собрались, потом прилетели и Ельцину сказали: топить надо!Деловой мир признал, что эта программа - реальна и эффективна. Я выступал во всех Торгово-промышленных палатах. И в Швейцарии, и в Париже, и в Нью-Йорке. Меня пригласили деловые люди из Техаса, главные «короли» (бизнеса).Они выслушали и сказали: да это грамотная программа. Разумное сочетание государственной, коллективной и частной собственности, поддержка всех талантливых и умных людей.Я бы никогда не допустил, чтобы такие отношения были с Украиной! И близко бы не было! У нас бы по границе был бы весь пояс братский и дружеский.Нас поддержали сейчас китайцы, я в Китай 10 раз ездил, много лет дружу с Си Цзиньпином, с тех пор, как он еще в Шанхае работал мэром – талантливейший человек.В Китае 800 миллионов вывели из нищеты, а у нас 20 с лишним миллионов нормальных людей отправили в эту яму нищеты и прозябания. И это - в богатейшей стране мира!Я бы провел нормальную национализацию и одновременно приватизация шла бы не под диктовку (агентов) ЦРУ, которые сидели рядом с Чубайсом и продали все базовые производства - по цене, меньше трех процентов от стоимости.Сейчас Михалков в своем «Бесогоне» реально показал картину...А я писал материалы, поименно перечислял, кто вашу собственность продал за собственность двух машин, целые заводы.Совсем другая политика бы была. И - сильная команда. И провели бы мы (преобразования) мирно, демократично и нормально.- К нам приходит несколько сообщений. Достаточно жестких, немного перефразируем... «Есть мнение, что вы или поддались, или вас вынудили поддаться тогда – проиграть выборы!».- Что значит, проиграть? Сидел Рябов, которого (после выборов) отправили срочно за границу.- Это председатель Центризбиркома России.- Да. Бюллетени, которые были, через полгода все сожгли.За меня проголосовал весь опаленный войной и беженцами юг. От тихого Дона до Тихого океана.Крупные промышленные центры, сырьевые регионы, Москва, Питер (Ленинград ) - все миллионщики (Речь о городах-миллионерах. - А.Г.), где обещали девочке, что она миллионы выиграет, - голосовали, в основном, за Ельцина, надеясь, что в «комках» и в ларьках они отсидятся.Страна развалилась ровно пополам. Можно было организовать войну севера и юга, и потерять страну окончательно.Я собрал тогда всех самых опытных людей, сидели и обсуждали. И все сказали - если сейчас столкнуться (с Ельциным. - А.Г.), страны не будет. Я согласился с этим.Поэтому мы пошли на губернаторские выборы. И прямой поддержкой прошло около 40 губернаторов.Пришел Кондратенко на Кубань, спас ее. Пришел Стародубцев в Тульскую область – главную Кузницу оружия. Вытащил из небытия.Пришла целая плеяда наших талантливых ребят. Выстроили нормальные отношения с тем же Лужковым, хотя до этого дрались без конца.Мы помогли стране пройти очень сложный период. Если поднимете книжку Соловьева, он опытный журналист, он прямо сказал: Зюганов дважды спас страну от гражданской бойни и войны. Я согласен с этой оценкой.Если я тогда повел бы себя безответственно, то столкнувшись, боюсь, потеряли бы страну.Кстати, под первым посланием Путина, который пришел и сказал, что будет сильная социально-ориентированная страна, поставил олигархию на место, все сделаем для того, чтобы поддержать талантливых людей, я и сейчас подпишусь. А потом опять сползли в эту вороватую растрепанную грязную ельцинско-гайдаровскую колею. У нас за прошлый год на полтора миллиона выросло число нищих, а 104 миллиардера хапнули в сумме и вывели за кордон 7 триллионов рублей! 5 триллионов не хватает, чтобы залатать дыру и поддержать малый и средний бизнес, помочь людям установить прожиточный минимум 25 тысяч рублей, а не жалкие 11-12. Я бы эту проблему спокойно решил...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеннадий Зюганов: В лице Навального нам хотят вернуть молодого Ельцина. И перестройку №2В эфире Радио «Комсомольская правда» глава коммунистов России обсудил с журналистами «КП» возвращение в Россию после лечения в Германии известного блогера Алексея Навального (подробности)