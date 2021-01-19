Екатерине Белоцерковской после похорон мужа Бориса Грачевского приходится нелегко. Скорбящая женщина плохо ест, мало спит и вся на нервах. А тут еще и злопыхатели не дремлют. После смерти создателя \\"Ералаша\\" поползло много слухов о наследстве мэтра и его трудном финансовом положении. 36-летняя вдова старалась не реагировать на негатив. Однако слухи о сборе средств на похороны мужа довели ее до точки.Похороны Бориса Грачевского прошли на Троекуровском кладбище 17 января 2021 года. Проститься со знаменитым режиссером пришли его родственники, звездные коллеги и поклонники. Организацией траурной церемонии занималась третья жена Екатерина Белоцерковская, которая пролила много слез и сильно настрадалась, и близкие друзья Бориса Юрьевича. После этого поползли слухи о том, что безутешная вдова якобы собирала деньги на проведение траурных мероприятий. Екатерина в ответ на грязные сплетни не сдержалась и закатила истерику.\\"Мы ни у кого ничего не просили и не просим. Похороны организовали сами! Не трогайте меня и мою семья. Нам сейчас очень плохо. Просьба была только с местом на кладбище. Но и тут все решали сами\\", - разразилась гневной отповедью убитая горем женщина.Художник Никас Сафронов, который много лет был другом Грачевского, очень переживает за Белоцерковскую, видя, в каком она находится состоянии. Утешение вдова нашла в девятимесячном сыне Филиппе, которого родила режиссеру в апреле 2020 года.\\"На поминальном вечере она стала оттаивать, ведь у нее есть сын. Катя говорит: «Ради Филиппа я готова жить дальше». Конечно, если бы не было сына, она бы «была готова лечь в могилу». Так она говорит. Она молодая, здоровая. Грачевский делал многое, чтобы украсить ее жизнь. Она приняла эту любовь по-настоящему, как первую и единственную, была влюблена в своего мужа. И сын дает ей силы для жизни\\", - цитирует портретиста 5-tv.ru.Вдова Грачевского планирует организовать вечер памяти Бориса Юрьевича, собирает фото- и видеоматериал. \\"Я тоже даю фотографии, где мы на разных мероприятиях с Грачевским. Думаю, что все будет нормально. Екатерина, конечно, чувствовала себя очень плохо и «хваталась за сердце». Еще бы! Она же пережила огромный стресс, не готова была к такому исходу. Мы все будем помогать, поддерживать ее. И постепенно она отойдет. Попробую сделать их двойной портрет, чтобы у нее была всегда история совместной жизни и память о ней\\", - отметил Сафронов.К слову, Екатерина считается одной из главных претенденток на наследство основателя \\"Ералаша\\". Также право на имущество режиссера имеют также четверо его детей. Пока неизвестно, как богатства Бориса Юрьевича будут распределены между его близкими. Режиссер владел загородным домом, квартирой в Москве, автомобилями и правами на киножурнал. По слухам, Грачевский переписал все имущество на последнюю супругу.