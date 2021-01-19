...К вечеру вторника, 19 января, пришла очень скорбная весть: в Москве, на 88-м году жизни, скончался Борис Николаевич Пастухов - дипломат и политик, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ....Когда 29-го октября 2018-го в Москве, в Государственном Кремлёвском Дворце, отмечали 100-летие комсомола, они были вместе, наши легендарные первые секретари: Евгений Михайлович Тяжельников, Борис Николаевич Пастухов...Когда вышли на сцену - зал аплодировал им стоя!Мне тогда показалось, что и Тяжельников, и Пастухов вышагивают так бодро, что напрочь забыли о своём возрасте. Вспомнилось банальное, но точное: «Гвозди бы делать из этих людей». Из этих Первых Секретарей!Теперь нет ни одного, ни другого.Евгений Михайлович ушёл от нас 15 декабря 2020-но. Борис Николаевич пережил своего друга и соратника на месяц с небольшим.Живая история нашего комсомола осиротела дважды...Последние годы их жизни мне приходилось несколько раз видеть рядом двух этих легендарных комсомольских вожаков - на встречах строителей БАМа, на пресс-конференциях. Они и держались вместе, рядом, будто боялись потерять друг друга....Биография Бориса Пастухова не совсем типична даже для его современников: он всегда, всем и везде был очень нужен.По рождению - москвич, учился в столичной школе № 584, затем - в МВТУ имени Баумана, которое закончил в 1958-м. Кстати, там и сформировался как комсомольский лидер. С 1958 года второй, с 1959-го - первый секретарь Бауманского райкома ВЛКСМ столицы. С 1964 года - секретарь ЦК, а с 1977-го по 1982-й - первый секретарь ЦК ВЛКСМ.Да, от других бывших первых руководителей главного комсомольского штаба СССР Пастухова отличало, пожалуй, то, что и после отставки он оставался довольно востребованным. Борис Николаевич возглавлял Госкомиздат СССР. Был послом в Дании и Афганистане.С 1992 года занимал должность заместителя, а с 1996-го - первого зама главы Российского МИДа.Вот и получается - наш комсомольский лидер, как тогда говорили, - «Комсомольский Бог» - и после ухода и ЦК Ленинского комсомола оставался востребованным - причём надолго - на все 100!В 1998-м стал министром по делам СНГ. Избирался депутатом Госдумы. Потом работал старшим вице-президентом Торгово-промышленной палаты...Награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, а также другими госнаградами, в том числе иностранных государств....Недели две назад получаю через соцсети письмо: «Александр! Я сегодня встречаюсь с Борисом Николаевичем». - «С каким Борисом Николаевичем?» - удивился я. «Как с каким? С Пастуховым! - последовал ответ, - ему что-то от «Комсомолки» передать?» Я опешил и тут же быстро поправился: «Конечно-конечно! Привет и пожелание здоровья».Через пару часов получаю такое вот сообщение: «Борис Пастухов ваш привет и пожелание принял. А в ответ просил передать журналистам «Комсомольской правды», всем читателям - неиссякаемой энергии, стойкости, душевного равновесия и тепла - несмотря ни на какие бедствия и ненастья»!Спасибо вам за все, Борис Николаевич...