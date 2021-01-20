В Вашингтоне 20 января 2020 года состоится торжественная инаугурация Джо Байдена, президента США. Вместе с ним к присяге будет приведена избранный вице-президент Камала Харрис. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.Церемонию вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена решили сильно урезать из-за пандемии коронавируса. Ранее оргкомитет инаугурации призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в ограниченном масштабе.Кроме того, после массовых беспорядков у Капитолия американские власти решили подстраховаться и позаботиться о безопасности, в преддверии инаугурации нового президента в Вашингтон были направлены более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии страны, которые в этот день должны будут обеспечивать порядок в городе.