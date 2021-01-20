«Ни дня без шпагата и сенсаций» - так проходят будни балерины Анастасии Волочковой. Причём, как признается сама длинноногая красавица, если шпагат - плоды ее трудов и многолетних тренировок, то в топы новостей она попадает не по своей воле.- Никогда ничего не придумывала. Сенсации сами меня находят, - смеётся балерина.Сегодня у Анастасии красивая дата -45 лет. Кто бы как не относился к Волочковой, но объективности ради, ни у кого из ныне живущих российских балерин нет за спиной такой блистательной карьеры на западе и топовых партий на лучших российских сценах, включая Мариинку и Большой. За красоту и успех приходится платить. Так, после расставания с влиятельным возлюбленным артистка лишилась сцены Большого, карьеру ее пытались разрушить, везде ее ждали закрытые двери. Потом долгие суды с Большим, которые, кстати, Настя выиграла, доказав, что она не крупнее других прима-балерин. За перепалкой артистки и боссов Большого следила вся страна. Максим Галкин тогда пошутил со сцены Кремля: «Подниму я Пугачеву над собою прямо – она легче Волочковой на три килограмма».На защиту Насти внезапно бросился ее многолетний партнёр Николай Цискаридзе: «Всё, что касается Насти: если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против неё, то тогда бы да, я бы скептически относился к её сегодняшней деятельности. Я был свидетелем того, как она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал, я её представил московской публике. Я был участником этой чудовищной травли. Когда меня вызвали и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы не можете её поднять». Я сказал, что не буду. Тем более, что она не была полной, я её мог поднять. Вызвали моего педагога и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и скажете это». И вам угрожают. И вот эти все люди, которые мне угрожали, они мне потом и отомстили чуть позже».Сейчас, когда злоумышленники, выбросили в Сеть откровенные фото с мужчиной, похожим на Цискаридзе (артист уверяет, что снимки фэйковые -Ред.), пришёл черёд Насти протянуть руку помощи коллеге.- В прошлом году были подставы с Артемом Дзюдой, с Колей Цискаридзе. Я понимаю ребят, потому что у меня в когда-то была похожая история,-рассказывает kp.ru Анастасия Волочкова. -Я поражена одному. Почему успешных людей пытаются подставить именно на личном фронте...Выложив какие-то обнаженные фотографии или какое-то интимное видео. Почему наши достижения не обсуждаются с таким большим резонансом, как наша личная жизнь? Ведь на то она и личная! И что, люди добрые, вы не занимаетесь сексом? У вас нет личной жизни? Бедный Артем Дзюба вообще один был в кадре! Ну, что, занимался онанизмом. Вы не занимаетесь тем же самым?А что касается Коли Цискаридзе, у него выползли какие-то фальшивые снимки интимного характера...Эта подстава произошла в тот момент, когда враги Цискаридзе поняли, что он может быть классным руководителем Большого, предотвращающим тот «грабеж», который происходит со стороны театра по отношению к зрителю... Я про цены от 60 тысяч рублей за приличный билет в Большой...На кого рассчитаны такие цены? Ну это мелочи. Большой театр, на мой взгляд, давно погряз в коррупции.Давайте с этим разберёмся, а что касается личной жизни, то каждый из нас имеет право делать в спальне все, что хочет.- Настя, тебе сегодня 45. А ты в такой прекрасной форме. Что для тебя эта цифра значит?- Ничего не значит. Цифры только в паспорте.Эта дата как определенный рубеж, к которому я подошла, достигнув своих целей, поставленных еще в детстве.- Какие мечты осуществились?- Если мы берем с пятилетнего возраста, то осуществилась самая моя заветная мечта – стать балериной. И стать балериной известной, профессиональной. И самая главная задача моей жизни была – остаться добропорядочным человеком, проходя то количество нелегких испытаний, которые выпали на мою долю. Все это количество противостояний, противодействия жесточайшего, настоящей травли у меня получилось пройти с достоинством, с гордо поднятой головой, как бы это ни было тяжело. Поверь, это не под силу было бы многим мужчинам. При этом не озлобиться, не испытывать чувство обиды на людей – это было очень непросто. И у меня это получилось.Помимо этого я очень позитивный человек. Я человек с чувством самоиронии. Я люблю посмеяться над собой. Если мы не будем смеяться над собой, над нами будет смеяться весь мир.Плюс мне очень приятно, что к 45 годам я много попробовала неизведанного для себя. Но самым интересным проектом, могу сказать, был проект «Ледниковый период», где я каталась на коньках. Мне ведь нужно было научиться стоять на них. Это были два сезона, где я каталась с олимпийскими чемпионами Максимом Марининым, с Антоном Сихарулидзе, с Лешей Тихоновым.Ой, то, что у меня было в «Ледниковом периоде» - это страшно вспоминать. У меня там было очень много ушибов, падений и увечий. Это был ужас. Плечо «выходило» в самый неожиданный момент. Боль неописуемая. На льду ещё холодно очень и главное -скользко. Хотя холод я люблю. С детства папа меня закаливал в ледяных купелях. Да, и сейчас я всегда с открытым балконом сплю.- Ну не зря же говорят, что холод помогает сохранить молодость...- Я и хотела сказать, что фигуристы все очень хорошо сохраняются, потому что они на льду постоянно. Так и я: сохранила молодость и красоту благодаря ледяной купели.- Можно сказать, что за успех приходится платить здоровьем?- Да, нет. Здоровье у меня мощное. Я же с 13 лет в русских банях, в ледяных купелях, с 9 лет у меня колоссальная физическая нагрузка, я делаю профессиональный массаж и правильно питаюсь.В моем случае плата за успех – это предательство близких мне людей.Я видела на своём пути столько ушатов, сливаемых на меня помоев, грязи, незаслуженных оскорблений, осуждений, что физический труд в моей профессии и работа по 8-9 часов в день на пуантах – это ничто по сравнению с моральной болью.И на здоровье мне грешно пожаловаться. И я чувствую себя в полноте своих сил. И несмотря на то, что мне 45 лет, я считаю, что в прекрасной форме. У меня есть сейчас спектакль очень классный «Балерина в зазеркалье цирка». Я покажу его в день своего рождения. Сам день рождения для меня не связан никогда ни с какими тусовками, банкетами роскошными. Для меня это сцена, зрители. Я хочу показать то, что я умею делать.Да, у нас будет специальная рассадка, хотя это дикость. Представь, артист на сцене и слышит аплодисменты людей в этих презервативных перчатках! Это жесть!Какая разница? Логика в чем? Люди в фойе собираются все вместе толпятся. А дальше в зрительном зале они должны рассесться через кресло. Там нет этих полутора метров дистанции! Это просто реальный бред. Но мы вынуждены следовать правилам...Потом будет небольшой фуршет. Сейчас не то время, чтобы шиковать, удивлять людей дороговизной блюд, икрой на столе, устрицами, дорогим шампанским. Будет очень скромно. И я знаю, что ко мне придут те люди, которых я хочу видеть: Никита Джигурда, Анита Цой, Никас Сафронов и мои друзья самые близкие не из мира шоу-бизнеса.После фуршета мое самое любимое, это когда все заканчивается, гости уходят, остаются самые стойкие друзья, это может быть человек пять, с которыми можно остаться. Или все вместе, где было мероприятие, в уголочке затаимся. Или поедем ко мне домой, где спокойно в домашней обстановке при свечах покурим кальян, любимый сделает нам свой фирменный салат с селедкой. Без селедки правда. Я соль не ем. Он его делает из свежей сёмги.- Хейтеры тебя не расстраивают?- Тем людям, которые могут нелицеприятные вещи обо мне написать, мне им хочется сказать: дорогие мои, а вы попробуйте сделать хоть что-нибудь из того, что в этой жизни за эти 45 лет сделала я. Ведь в моей жизни был не только балет. В моей истории и драматические работы, спектакль «Пришел мужчина к женщине» с Иосифом Райхельгаузом, где мы в прекрасном дуэте были с Саидом Баговым. Это и антреприза с Сережей Астаховым, с Ильей Соколовским, с Андреем Харитоновым, это «Сильвы», в которых я играла главные роли. Полнометражный фильм «Черный принц», я там была Натальей Гончаровой, а моим партнером в роли Пушкина выступил голливудский актер Леван Учанейшвили. Сериал «Место под солнцем», где я играла главную роль Кати Орловой – это восьмисерийный детектив. И много другого случалось в моей жизни. Я – счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Я любима и люблю. Счастлива тем, что есть любимый человек, которого я не афиширую.- Многие считают, мол, чем старше становимся, тем мы требовательнее в выборе мужчин. Анастасия Волочкова может влюбиться в грузчика, например? Или только в олигарха?- Когда я жила с Сулейманом Керимовым (известный олигарх - Ред.), тогда уже многие говорили обо мне, мол, Волочкова может быть только с олигархами. Якобы мне нужно только золото, бриллианты. Тогда моей репутацией очень удачно воспользовался Игорь Вдовин. Он как раз появился в моей жизни после расставания с Сулейманом. И этот альфонс Вдовин, обобравший меня, он просто мной воспользовался. Все думали, что он олигарх, а он был мыльный пузырь.- А правда ли, что Вдовин на момент вашего знакомства был всего лишь водителем?- Нет, он не был водителем. Он занимался какой-то ерундой и просил меня говорить в СМИ, что он олигарх. И потом, как ты помнишь, взял у меня в долг 3 миллиона долларов, которые до сих пор не вернул. Но я не хочу в день своего рождения вспоминать этого альфонса...Про то, с кем я могу быть... Могу ли я влюбиться в грузчика? Я могу влюбиться в любого человека с добрым сердцем и открытой душой. Я влюбляюсь в человека, а не в его профессию.А вообще деньги в любви не главное... Для меня в мужчинах важно достоинство, благородство. Не скрою, стройность. Я люблю эстетику во всем. И если говорить о сексуальности, то мужчина с большим животом не может быть априори сексуальным, понимаешь?Люблю красивых, стройных и подтянутых мужчин. Но главное, чтобы они обладали человеческими качествами.- А как ты относишься к тому, что сейчас во многих глянцевых мировых журналах продвигается тема боди-позитива, когда очень полные люди на обложках. Тебе не кажется, так пропагандируется не здоровый образ жизни?- Нет, я не думаю так. Я помню, были девушки из «Дома 2», которые осуждали полных людей, типа мы не будем с ними в море купаться.Смотри, мы можем быть стройного телосложения или полного. Высокого или низкого роста. Трезвые или пьяные... Но главное оставаться людьми.Может, то, что появляются на обложках люди полного телосложения, это просто показатель, что они тоже могут вызывать интерес...Зачем обсуждать полных? Есть ведь разные причины полноты. Есть заболевания, нарушения иммунной системы, проблемы с обменом веществ.- А тебе тяжело держать форму?- Ой, это труд. Я с девяти лет, когда пришла в балетную школу, заставила себя не испытывать чувство голода. Бедная моя мама, мы недавно созванивались, моя дочь Аришка к ней приезжала в Петербург...У нас с мамой сложные отношения, но все равно она мой близкий человек и я стараюсь протягивать ей при случае руку человечности.И я вспоминала в нашем разговоре с мамой, как она, пока я училась в балетном училище, мне жарила только котлетки из овощей. Из свеклы, из капусты, из морковки, из кабачков. Я даже запрещала добавлять муку. И мама скрепляла эти котлеты отрубями. Я не знаю, как я выживала, но я практически белок не ела. Мама меня с трудом заставляла поесть вареные яйца и курицу без соли на пару. Сейчас в моем рационе тоже самое. Я утром съедаю полчашки супа овощного со шпинатом, вечером два вареных яйца. И все. Или я могу съесть вечером кусочек отварной курицы, которую мне моя помощница Лола готовит.- Ты боишься поправиться?- Не то что боюсь растолстеть, нет. Просто я так привыкла. Лишнюю воду я сгоняю в русской бане. Очень редко мочегонные травы, брусника и так далее.Я как-то сама справляюсь. Должна сказать, когда физическая нагрузка, это не легко – держать диету.- Больше всего комплиментов от мужчин ты получаешь за свои длинные ножки? Или за бюст?- За грудь комплименты я получаю (улыбается.). За нее больше всего. Знаешь, почему? Потому что мне бог дал настолько красивое тело, всю эту стройность, которую я поддерживаю физическим трудом, нагрузкой и диетами, что многие не могу поверить, что грудь у меня настоящая от природы, а не плоды пластических хирургов. Восхищаются мужчины моей грудью, попой, ножками стройными. И, как ни странно, мозолями на моих стопах. Открытостью души и отсутствием понтов для приезжих, как я называю.- А часто ли ты сталкивалась с женской завистью? В балетном училище и сейчас.-Постоянно.-Ты к косметологам и к хирургам никогда не захаживала?- Никогда. Отсюда и зависть...Я не говорю о злопыхателях из соцсетей, потому что я на них не обращаю внимания. Я закрываю все комменты в Instagram, мне не нужно читать это все. И я видела, когда открывала, кто пишет эту чухню. Это пишут люди, которых не существует, у которых ноль подписчиков и ноль публикаций. Или это такие женщины, на лица которых посмотришь, понимаешь, что эти «суждения» выражает то лицо, чем садятся на крыльцо (смеётся.). Я понимаю, что моя попа гораздо красивее их лиц. И когда посмотришь на их фигуры, то хочется сказать: люди, не надо поднимать ногу так высоко, как это делаю я. Вы поднимите ту самую попу, принесите ее в спортивный зал.Завидуют многому. Красоте, тому, что я люблю и любима, успеху, востребованности. Зависть – уничижительное качество и разрушающее человека. Я столько ее испытывала, испытываю на себе, что я поймала себя на мысли, что мне не свойственно это чувство. Если я вижу человека, который достиг чего-то совершенного, того, чего нет у меня, мне хочется стремиться сделать так, чтобы и в моей жизни получилось нечто похожее или еще лучше.Нужно здраво относиться к тем, у кого есть что-то, чего нет у нас.- А легко ли ты расстаешься с деньгами? На что ты можешь потратить с удовольствием?- Для меня деньги не являются чем-то первичным. Я видела в жизни много, теряла много, знаю, что это такое. Я на себя никогда не тратила большого количества денег, не ходила в дорогущие магазины. Да, мне нравится дизайнер Роберто Кавалли, мы с ним знакомы лично. Мне нравятся его наряды, но вот какие-то, которые со скидками и по спокойным ценам я себе позволяла. И то давно.Я трачу, не задумываясь, на близких своих. Если нужно помочь, если со здоровьем у кого-то проблемы. Я никогда не жалела денег не помощь близким, даже если у меня их не было.О себе я все время думаю в последний момент. К счастью, у меня есть имя, на которое я работала всю свою жизнь. Поэтому зачастую мне какие-то блага даются за это имя. И люди не спрашивают денег.Я так же поступаю в этой жизни. Мне бог дал талант и трудолюбие, не спрашивал за это денег. И сегодня, когда мое имя может кому-то послужить, сделать что-то хорошее, пусть это будет малость, дать автограф или возможность сфотографироваться, я никому в жизни не отказала. Понимаю, что для людей это будет память на всю жизнь. И видя, как поступают звезды нашего шоу-бизнеса без называния имен, но известные люди, отпихивая своих поклонников, говоря: оставьте нас в покое, это наш досуг, наш покой, мне становится страшно.- А какие женщины в современной политике тебе симпатичны? Может, Матвиенко? Терешкова? Кабаева? Или Собчак?- Ой, не знаю. Мне кажется, женщина и политика – это не совсем совместимые вещи. Хотя зачастую женщины мудрее поступают в своей политической карьере, нежели мужчины.Алину Кабаеву я уважаю не как политика, а как человека, который прошел в этой жизни огонь, воду и медные трубы. И в спорте больших высот она достигла… Я смотрела много про нее фильмов. Это человек, которому победы давались не потому что, а вопреки. Ее отстраняли от соревнований, не давали те победы, которые она заслуживала, она к медалям шла с трудом. Я к Алине отношусь с большим уважением.- У тебя огромная аудитория в Instagram. Ты практически СМИ, пресса. Планируешь ли ты в будущем идти в политику?- Если честно, я не хочу никакой политики. Мне кажется, что мне это не нужно. Я даже по тому же Instagram вижу, что вызываю интерес. И мое мнение важно, значимо и для прессы, и для людей. И что бы я ни выложила в Instagram, даже пляски в купальнике на снегу в валенках, это почему-то сразу выходит в топы новостей. Не знаю, по какой причине.Я просто знаю, поскольку персона я интересная, мне не нужно трясти мандатом, партийным билетом.- Интересно, какой лист желаний ты составила. О чем мечтает Анастасия Волочкова? Новый Майбах, поездка на Мальдивы? Или что?- В плане желаний моих, у меня, конечно, поездка на Мальдивы. И она у меня запланирована. Это первый год за десять лет, когда я не поехала зимой к океану. Готовилась к спектаклю, поэтому перенесла эту поездку на начало февраля.Хочу поездку на Мальдивы. Хочу много цветов в день рождения.Я не умею заказывать подарки. Я радуюсь всему. И это не должны быть только Майбахи. Меня устраивает мой белый, красивый Майбах, подаренный мне одним из возлюбленных.Просто хочу увидеть своих друзей и обнять своего любимого.