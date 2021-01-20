Пока еще действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью. Первая и пока единственная его 4-летняя каденция на посту главы Белого дома подходит к концу.Трамп заявил, что горд тем, что в качестве Верховного главнокомандующего США он не начал ни одной войны. Хотя отметил, что противостоял Китаю, как ни одна другая президентская администрация США.Он также уверен, что смог восстановить силы США, как внутри самой страны, так и за ее пределами.Не называя имени своего преемника, он сказал, что «мы молимся за успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки».Трамп в очередной раз попытался оправдаться, заявив, что нападению на Капитолий нет оправдания. Он приравнял этот инцидент к политическому насилию.В намеченной на 20 января церемонии инаугурации Джо Байдена Трамп не будет принимать участия. Первая леди США, Мелания Трамп также отказалась проводить традиционную встречу с супругой новоизбранного президента.