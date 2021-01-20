Любезное отечество наше убили и стерли с карты два раза за сто лет.Один раз это была Российская Империя, к которой я отношусь с огромной нежностью, другой раз - Советский Союз, который я не люблю, но - забудем про мои вкусы, - важно только то, что оба раза это была вселенского размаха трагедия продолжительностью в несколько десятилетий.А если немного подумать, то четыреста лет назад отечество было убито и стерто впервые. Пусть мы и меньше знаем и вспоминаем об этом, но масштаб той катастрофы даже и превосходил более свежие образцы.И всегда есть три приметы этой беды.Во-первых, в большой политике возникает человек фантастически тщеславный и амбициозный, этакий безгранично честолюбивый нарцисс, которому лишь бы дорваться, лишь бы как-нибудь короноваться и начать пановать, ну а там хоть потоп.Во-вторых, этот нарцисс всегда готов сделать главное: поцеловать священного козла заграницы и священного козла анархии в известное место, жертвуя национальным интересом во имя свободы, прогресса, союзничества или как еще этот иудин грех называется на языке времени.И, наконец, государственный организм, противостоящий нарциссизму и предательству - словно бы человеческий с выбитым иммунитетом, - отказывается сопротивляться, а то даже и хочет, но воли и сил не хватает.Бояре открывают ворота полякам, генералы сдаются передовой общественности, партийные работники разгуливают глупую толпу.Судьба людей, соблазнившихся стать орудием разрушения и распада, лишь бы некоторое время торжествовать на руинах России, бывает разной.Григория Отрепьева постигла, как пел классик, немедленная карма.Александр Керенский прожил долгую горькую жизнь в изгнании - вероятно, глуша в себе мысль о том, что же он сделал.Борис Ельцин был слишком хитрым для воздействия мести и слишком дубовым для воздействия совести, и потому мирно ушел в ад.Так или иначе, дело свое они сделали.Священный козел победил - и каждый раз понадобилось долго ждать и долго страдать, пока, наконец, его не изгнали из огорода.И вот теперь у нас снова имеется политический нарцисс - и даже фамилия у него на букву Н, - которому лишь бы дорваться, а там хоть трава не расти, все равно же потоп.И вот теперь у нас снова имеются рогатые животные, повернутые известно чем к прекрасной России будущего.Целуй - и будет тебе свобода, прогресс, дружба-жвачка и снятие санкций. Или не будет. Не рефлексируй, целуй.Но есть одна проблема.Государство - такое, сякое, плохое, могло бы быть лучше, намного лучше, у нас к нему тысяча своих претензий, - не собирается сдаваться.Давай, до свидания, уйди-уйди, слабаки, тираны, трусы, сатрапы, беспомощные, кровавые, завтра вас уже не будет, вы вечно будете нас зажимать, - кричит тусовка, нисколько не заботясь даже о логике своих обид.Детали несущественны. Главное - забить эфир криками и проклятиями, как это делает злой следователь, чтобы потом добрый ласково посоветовал:- Подпишите бумажку.- Откройте ворота.- Пусть делают что хотят.- Надо признать, что в предложениях рогатого господина есть своя конструктивная сторона.Спасибо, но - нет.Власть в России, как мы видим, держится - и это значит, что нам везет.Но само это решение все-таки попридержать нарциссизм и предательство, проявить твердость вопреки яростному сопротивлению - оно стоит дорого и принимается тяжело.- Признайте Отрепьева! Присягайте Керенскому! Голосуйте за Ельцина! Освободите Навального!Отойди от меня, сатана.