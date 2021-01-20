Власти американской столицы готовятся к маршу сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января 2020 года – в день инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.Помня о массовых беспорядках у Капитолия 6 января, силовые ведомства страны решили подстраховаться: порядок и безопасность в городе будут поддерживать более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии США.Напомним, торжественная церемония вступления демократа Джозефа Байдена в должность главы государства начнется ровно в полдень по местному времени (20:00 мск), а на 13:00 (21:00 мск) в тот же день запланировано начало разбирательства в сенате по вопросу об импичменте Трампа.Поэтому ФБР выпустило предупреждение о том, что марши «вооруженных» сторонников уходящего президента-республиканца могут пройти в столицах всех страны. А в самом Вашингтоне выставлены ограждения на улицах, закрыта для посещений Национальная аллея, где располагаются музеи и памятники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто ждет Дональда Трампа после ухода: может лишиться жены и пенсииРазбираемся, что положено президенту Америки после окончания срока правления и с какими трудностями столкнется Дональд Трамп (подробности).