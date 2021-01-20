Через 15 лет Украины не будет: Американцы сняли фильм-пророчество

На карте нестабильная Украина показана угрозой всему миру. Энергично плюсуем этот кадр

«В Восточной Европе идет кровопролитная гражданская война. Войска США выполняют роль миротворцев в этой зоне беззакония и жестокости». С таких титров начинается новый фантастический боевик от американской кинокомпании Netflix «Смертельная зона». Фильм вышел 15 января, но этих нескольких дней уже хватило, чтобы о нем заговорили как о самом реалистичном предсказании ближайшего будущего Украины.

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«НАЖИВКА» ДЛЯ «ПАТРИОТОВ»

Украинские «патриоты» давно уже используют язык как некий «отличительный знак». Говорит на украинском – значит, свой. А если на русском – то недруг, конечно же.

Поэтому в день премьеры «Смертельной зоны» на Украине радостно потирали руки. Еще бы, выходит первый шедевр от ведущего американского производителя фильмов и сериалов с озвучкой на мове! Но перемога (победа по укр.) мгновенно сменилась зрадой. Фильм качественно и четко показал отсутствие перспектив у страны, которой отведена трагическая роль — служить «раздражителем» России.

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СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ ДРОНЫ, НЕГРЫ…

Итак, в 2036 году Украина распалась на три сектора. Самый крупный из них - собственно «украинская» территория, загнанная в «каменный век» десятилетиями вооруженного противостояния. Здесь хозяйничают националистические группировки. Кусок поменьше - нейтральная зона под контролем США. Она в центре. А на северо-востоке - пророссийский анклав, где обосновались «красные» повстанцы во главе с неким Виктором Ковалем.

Украина-2036. Афроамериканцы придут - порядок наведут

Американцы в этом раскладе стали «подушкой безопасности», не позволяющей заядлым врагам окончательно перебить друг друга. Перебить не как сегодня на Донбассе, а с помощью роботов и ударных беспилотников, управляемых прямо из-за океана. Так что война завтрашнего дня - хоть и гражданская, но высокотехнологичная. И на экране смотрится красиво.

Крутая графика полностью погружает в вымышленную реальность. Мешает до конца поверить в происходящее только выбор актеров. По задумке Netflix, наводить порядок на Украине приходится андроиду Лео и «проштрафившемуся» оператору беспилотников лейтенанту Харпу. И оба они ... черные. А помогает им милая девушка ... азиатка (модная актриса Кристина Тонтери-Янг). Ну, ладно – это якобы американцы, их прислали. Но зачем городить из азиатов и чернокожих массовку - голодающее местное население и украинских детей в приюте?

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Хорошо, что хотя бы роль главной бандерши - лидера «борцов за украинскую независимость» Софии дали светловолосой британке Эмили Бичем. А образ «сепара номер 1» поручили реально похожему на русского датчанину Пилу Асбеку (знакомому по «Игре престолов»). Окажись на их месте так же чернокожие, фильм рисковал бы превратиться в пародию.

Похоже на хрущевку, но только из компьютерной игры

«ДОБРО» ДОЛЖНО БЫТЬ С ЯДЕРНОЙ БОМБОЙ

В любом американском фильме с элементами пропаганды есть «плохие» и «хорошие» парни. Естественно, в «Смертельной зоне» безжалостными убийцами и громилами показаны «пророссийские украинцы» и помогающие им русские. «Меньшее зло» - украинские националисты. Они и детей спасают, и беженцы у них в аккуратных лагерях ООН. Правда, «постояльцы» этих лагерей добивают раненых врагов куском металлической трубы. Но это уже мелочи.

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А потом эта «стройная картина мира» рассыпается, как карточный домик. Выясняется, что украинские сироты появляются не на пустом месте, а из-за авиаударов США. И бойня так затянулась лишь потому, что выгодна Вашингтону как фактор «дестабилизации» России.

Только мертвый робот не идет играть в баскетбол

«Лицо Америки – это лицо нескончаемой войны», - говорит свихнувшийся, но хладнокровный, как и положено андроиду, Лео (а ведь его играет Энтони Маки, которому прочат роль нового «Капитана Америки» - главного кино-символа Штатов).

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Именно США – главный враг Украины. Потому что американцы считают гибель украинцев «допустимыми потерями» в борьбе с Россией. К этому выводу приходит «благородная националистка» София. И решает атаковать заокеанских «друзив» межконтинентальной баллистической ракетой из оставшейся еще от СССР секретной шахты.

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ХМЫКНУТ И ПОЙДУТ ДАЛЬШЕ?

Но американская Netflix не была бы американской, если бы не скатилась к вечным пропагандистским «штампам»: США – молодцы, Россия – ужас. В итоге на пепелище растерзанной Украины «русского злодея» Коваля убивают древком от знамени, напоминающем триколор. А звездно-полосатый флаг становится фоном рекламы гамбургера - символа «сытости» и «процветания».

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Но всё это Netflix можно простить. За тех самых укропов-националистов, наконец понявших, что их враг - Вашингтон, а не Москва. И за картинку того, что будет с Украиной, если она продолжит воевать с русской частью себя самой.

Главный злодей, убитый дверком от флага, напоминающего российский триколор

Поймут это сегодняшние украинцы?

Или хмыкнут и пойдут дальше - расширять свою «Смертельную зону» на Донбассе до размеров всей страны?

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