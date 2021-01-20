Что произошло после матча Вашингтон — Питтсбург

"Вашингтон" и "Питсбург" сыграли между собой. Фото: REUTERS

Хоккеисты клуба "Питтсбург Пингвинз" одержали победу в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:4. Исход поединка решился в овертайме - решающую шайбу забросил Сидни Кросби.

В составе хозяев отличились Колтон Севьюр (17 минута), Джейк Гюнцель (26), Тедди Блюгер (36), Евгений Малкин (38), Сидни Кросби (62). А вот у гостей шайбы на счету Ларса Эллер (5-я минута), Тома Уилсона (17, 20) и Евгения Кузнецова (29). Для Малкина и Кузнецова это - первые шайбы в текущем сезоне.

Стоит отметить, что капитан "Питтсбурга" Синди Кросби после 3 (1+2) очков в поединке против "Вашингтона" улучшил свои позиции в списке лучших бомбардиров НХЛ. У него 1268 (465+803) баллов в 988 играх за карьеру. Он вышел на 38-е место, обойдя Жана Рателля (1267). Только два игрока находятся выше Кросби - Джо Торнтон (1511, 14 место) и Александр Овечкин (1283, 35 позиция), сообщает TSN Stats Centre.

А вот Евгений Малкин после этого поединка - на шестом месте среди европейцев по голам в НХЛ. У него 150 голов, 149 - у Петера Бондры. Рекорд же - у Александра Овечкина (260).

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов на послематчевой пресс-конференции высказался по поводу исхода поединка. Отметив, что ему грустно после неудачного поединка с "Питтсбургом":

- У нас был хороший шанс взять два очка. Возможно, завтра мы будем довольны количеством очков, которые набрали, но всегда тяжело проигрывать в овертайме или по буллитам. Сегодня была равная встреча, мы тоже заслуживали два очка, но проиграли. Это грустно.