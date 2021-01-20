«Мать жестокая была, привязывала нас к батарее»: как братья, популярные тиктокеры Даня и Илья Милохины, оказались в детском доме

Даня Милохин во время записи новогоднего концерта Фото: Иван МАКЕЕВ

Родные братья Даня и Илья Милохины ворвались в российский шоу-бизнес настолько стремительно, что, кажется, и сами до сих пор не верят в свою звездность. Оба начинали с обычных, казалось бы, роликов в новой социальной сети TikTok. Это та, где все кривляются на камеру, открывая рот и жестикулируя под музыку. Вслед за тиктоком, который сейчас по популярности в России вышел на первое место, обогнав даже Инстаграм (приложение TikTok есть в телефоне каждого седьмого россиянина), Милохины стали мега-известными.

СПАЛ НА КРОВАТИ ЮРЫ ШАТУНОВА

Смотришь на этих красавцев, позирующих на камеру в дорогущих брендовых шмотках, и тут же всплывает диагноз – «золотая молодёжь». Но тут другой случай. Милюхины пробились в телевизор и наши с вами телефоны с самого дна.

Братья родились в городе Оренбурге и, когда им было 4 и 3 года, попали в детский дом

Братья родились в городе Оренбурге и, когда им было 4 и 3 года, попали в детский дом. Последний и раньше значился в звездных хрониках. Его выпускник Юра Шатунов, солист группы «Ласковый май», в 90-х тоже был на пике популярности. Бывают же такие совпадения, но младший из Милохиных, Даня, несколько лет спал на кровати исполнителя хита «Белые розы». Когда Илье и Дане было 14 и 13 лет они попали в приёмную семью. Но опекуны, у которых было пятеро своих детей, так и не заменили им родителей. Да и мальчишки в подростковом возрасте давали жару: были и проблемы с алкоголем, и даже с наркотиками. А потом Даня и Илья переехали в Москву и стали блогерами.

Конечно, чудо случилось не мгновенно. И все же история похожа на сказку.

Милюхины пробились в телевизор и наши с вами телефоны с самого дна

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

Сначала с приемными родителями братья жили в Оренбурге, а потом семья переехала в Анапу. Именно там свою блогерскую карьеру начал младший из братьев Милохиных, Даня. С 16 лет он начал записывать ролики в социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, вел канал на Ютюб. А когда в 2018-м в России появился TikTok, он стал одним из первых его активных пользователей. На тот момент парню было всего 18, и его видео с шутками, песнями и пранками (розыгрышами людей) набирали сотни тысяч просмотров. Вот тогда Даня и решил рискнуть. В середине 2018-го, не имея ни денег, ни связей, он переехал в Москву и продолжил записывать ролики. Первое время жил в съемных комнатах, а потом набирающего популярность тиктокера заметили продюсеры. Так он стал одним из основателей дома тиктокеров (как правило, это коттеджи, в которых живут и работают группы блогеров) «Dream Team House». Настоящая популярность пришла к нему в 2019-м.

На самоизоляции Милохин, начал петь. Первый трек «Я дома» принес ему миллионы просмотров и пропуск в мир шоу-бизнеса. 19-летний Даня в прошлом году записал шесть песен, выступил дуэтом с Николаем Басковым, Джиганом и Тимати.

Зарабатывает блогер на рекламе. Контракты с PepsiCo, Honor, «Лентой», другими крупными брендами и певцами приносят ему 2 миллиона рублей в месяц. В конце 2019-го Даня Милохин получил премию «GQ» «Человек Года 2020». Сейчас только в TikToke у него почти 11 миллионов зрителей.

А вот старший из братьев Милохиных, 20-летний Илья, пока не столь популярен. Он переехал в Москву вслед за братом, но гораздо позже, в начале 2019-го. Тогда Даня уже имел свой первый миллион подписчиков, и Илью, работавшего в Анапе простым кальянщиком, пригласили на интервью о брате в столицу. Ролик с участием Ильи тоже заметили продюсеры, которые предложили парню завести страничку в TikTok и переехать в Москву. В 2019-м Илья начал петь. Первый трек «Она» для него написал композитор Виктор Дробыш. Но успехам Ильи Даня Милохин не порадовался. В многочисленных интервью он заявлял, мол, Илья делает деньги на его фамилии, подражает - и не самым лучшим образом. Конфликт закончился ссорой, и сейчас Даня и Илья не общаются.

Такими ребят сдали в приют Фото: Личный архив

«ПИЛА, НАВЕРНОЕ, ВОТ И БРОСИЛА»

В череде позитивных роликов, которые братья записывают пачками, нет-нет да проскальзывают истории из несладкого детства. Про маму оба стараются шутить: мол, что это за персонаж такой «мама», нет, не слышали.

- Мать я почти не помню. Это какой-то размытый образ, знаю только, что она была очень красивая. Любви ее я не чувствовал, она жестокая была: нас с братом привязывала к батарее, сдавала в детский сад и мы даже ночевали там. В тот день, когда она от нас с братом отказалась, я ведь ничего не понимал. Помню, что мы долго ехали на такси, кажется, потом она просто ушла и все. Я плакал тогда, обида эта до сих пор в сердце, - вспоминает Илья Милохин.

Илья Милохин с мамой Фото: Личный архив

Почему от них отказался самый близкий человек, братья до сих пор не знают.

- Пила, наверное. Вот и бросила, - гадает Илья.

Семейную тайну попыталась разгадать «Комсомольская правда». На поиски мамы братьев Милохиных мы отправились в Оренбург. Адрес по прописке братьев и имя матери - Любовь Милохина, которое значится в их свидетельствах о рождении, - вот вся скудная информация, которая была у нас в начале поисков.

В ТЕСНОТЕ ДА НЕ В ОБИДЕ

Одноэтажный деревянный домик в три окошка в спальном квартале Оренбурга словно пьяный: завалился на один бок. Он тут, если хотите, эксклюзив. На соседних участках двух-, а кое-где и трехэтажные хоромы. Место для Оренбурга козырное, до центра на машине минут 15 и старые дома давно посносили. А вот халупа, в которой до сих пор прописаны Даня и Илья Милохины, стоит. Тут, если верить детским воспоминаниям мальчишек, они жили с мамой. Забор вокруг домика тоже окосел. Но судя по цветам в горшках, которыми заставленными подоконники: дом не заброшка – жилой. Звонка нет: стучу. Дверь открыл худощавый осунувшийся мужчина в растянутом до колен свитере.

Евгений Фролов, Дядя братьев Милохиных до сих пор живет в доме, где родились будущие блогеры Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Любовь Милохина тут живет? – спрашиваю.

- Любашу ищите? Она уже давно не Милохина, замуж вышла, теперь Бережная, и живет она не тут…

Хозяин дома представился Евгением Фроловым. Он младший брат Любы, а значит дядя братьев Милохиных. Мужчина без лишних расспросов впустил в дом. Перешагнув через порог, я оказалась в длинном заставленном хламом коридоре. Он привел в крошечную - два на три метра кухню. Из мебели старый советский стол и пара табуреток. На газовом котле, он тут единственный напоминает о цивилизации, сохнут носки и детские вещи. За дверью кухни – две спаленки и зал. Обстановка бедная, но чистота и уют.

Евгений тут же организовал чай с баранками и, едва услышал имена звездных племянников, принялся рассказывать.

- Увидел Илюшку и Данилку по телевизору впервые полгода назад. Узнал сразу по глазам, а потом услышал их историю про детский дом в Оренбурге, и все сомнения отпали – мои, значит, кровиночки, - начал рассказ Евгений.

Когда братья попали в детский дом, их дяде было всего 14 лет.

- Люба сначала жила с детьми и их отцом, женаты они не были, у нас в доме. У них отдельная спальня была. Я помогал как мог, даже пеленать малышей научился. С отцом детей у нее постоянно скандалы были. Когда Даня родился, он пропал. Люба тогда словно потерялась. Мать моя помогала ей с детьми, но в какой-то день Люба мальчишек забрала и ушла жить к подруге. Она потом часто стала оставлять нам детей, они в садик уже ходили, а Люба работала официанткой. Я помню, как перед школой Илюшку и Данилку отводил в сад. Часто из-за этого на уроки опаздывал. Но меня учителя не ругали, знали, что причина уважительная, - вспоминает Евгений.

Любе 17 лет. Фото сделано за год до рождения Ильи Фото: Личный архив

Что случилось потом, Женя толком не знает. Но про то, что дети в детском доме, он и бабушка мальчишек узнали от людей посторонних.

- К нам пришли из опеки и так и сказали, мол, дети в детском доме, если хотите, то забирайте. Любу мы тогда искали, но не нашли. Я сразу разузнал, где именно мальчишки, и стал к ним ходить. Для меня случившееся было большой бедой. Я пацан, сам сделать ничего не мог. Мне давали деньги в школу на пирожки, я их откладывал и покупал мальчишкам конфеты. А когда мама узнала про это, стала помогать. Давала мне деньги на гостинцы, - рассказал дядя Милохиных.

- Но почему же бабушка не забрала внуков? - спрашиваю.

Женя словно боялся этого вопроса. Замолчал, опустил глаза в пол.

- Бедно жили мы, понимаете. Нас трое в семье было: Люба и Гриша родные по матери и отцу. А я самый младший, и у меня другой отец, их отчим. Когда детей забрали, мы стали Любу искать, но она просто пропала на четыре года, это точно. Мой отец тогда потерял работу, у матери проблемы были со здоровьем, она работала швеей на дому и семью содержала на копейки. Мальчишек мы бы просто не потянули. Но про них никто не забывал, в прошлом году мама и отец умерли с разницей в несколько месяцев и до последних минут все только и говорили, что про Илью и Даню. Жалели, что их не забрали тогда из детского дома, - рассказал Евгений Фролов.

А вот с сестрой, которая сама объявилась в родительском доме после четырех лет скитаний, Евгений про брошенных детей никогда не говорил.

- Мы общаемся с ней, я люблю Любу, несмотря ни на что. Но я понимаю, что тема детей ей неприятна, что она живет с грузом на сердце. Поэтому я никогда не сыпал соль на рану, - признался дядя братьев Милохиных.

Евгений Фролов на фоне дома, где провели первые годы братья Милохины Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Послушать его, так Любовь алкогольной зависимостью никогда и не страдала. Но почему же женщина так поступила? Выходит, даже самые близкие не знают ответ на этот вопрос. Евгений долго сомневался, но все-таки дал адрес сестры.

В следующей части мы расскажем, что же на самом деле случилось в семье Милохиных, что заставило мать братьев сдать их в детдом.

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