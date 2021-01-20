Компанию друзей проверяют после смерти подруги на новогодней вечеринке

Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшей трагедии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Год начинался хорошо, и, отметив с семьями его наступление, компания друзей арендовала дом в подмосковной Барвихе для продолжения празднования. Парни и девушки собирались весело провести время вместе с 3 по 6 января в трёхэтажном коттедже с баней на Рублёвском шоссе возле соснового бора. Дом они заранее нашли по объявлению в интернете, и в назначенный день у дверей их встречал риэлтор с ключами. С собой компания привезла внушительные запасы алкоголя. И разместившись в комнатах, друзья сели за стол. Всю ночь в коттедже гремела музыка, расходиться спать молодые люди стали только под утро. Впереди было ещё два дня веселья. Отправилась в спальню и 31-летняя Света (имя изменено), девушка едва стояла на ногах от выпитого, но всё же смогла подняться по лестнице наверх. Но у самой последней ступеньки она не удержалась и упала вниз. На грохот из комнат прибежали друзья Светы. Подруга находилась без сознания, а пол под её головой был испачкан кровью. Молодые люди вызвали скорую, вскоре девушку увезли в больницу.

— В Одинцовскую ЦРБ была доставлена 31-летняя женщина с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением острой субдуральной гематомой левой гемиосферы, контузионные очаги 4-го вида левой лобной, височной и теменных долей, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы свода и основания черепа, — сообщил источник kp.ru

Травмы у девушки были очень серьёзные, а состояние тяжелым. Врачи в течение 7 часов боролись за её жизнь, но спасти её не удалось. Днём 5 января она скончалась в больнице, не приходя в сознание. О случившемся врачи сообщили в полицию, и новогодние каникулы для её друзей из беззаботного отдыха превратились в череду допросов и оперативных мероприятий. Вызвали для дачи показаний и хозяев злополучного коттеджа. Теперь полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшей трагедии.

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