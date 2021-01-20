В России появится электронный сервис для проведения собраний собственников жилья

Скоро собственники жилья смогут обсудить насущные вопросы в интернет-пространстве. Фото: Иван МАКЕЕВ

На базе портала государственных и муниципальных услуг появится сервис, позволяющий проводить собрания собственников жилья в электронной форме. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

На портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Портал будет синхронизирован с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Услуги, связанные с проведением собраний собственников жилья, также можно будет получать с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом», которое обещают запустить в первом квартале этого года.

В правительстве считают, что электронный формат упростит решение общедомовых проблем и позволит снизить число контактов. Напомним, с началом пандемии общедомовые собрания жильцов были перенесены на более поздний срок.