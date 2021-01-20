Алина Загитова сразится против Евгении Медведевой: объявлены неожиданные условия командного турнира фигуристов

Алина Загитова и Евгения Медведева "наберут" себе команды для участия в турнире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

C 5 по 7 февраля в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет командный турнир с участием лучших фигуристов сборной России. Биться за победу будут две команды, составы которых сформирует жеребьевка.

Однако же главная часть афиши этих соревнований - это два капитана. Официально ими стали олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и дважды чемпионка мира Евгения Медведева. Несколько лет назад очное противостояние этих двух спортсменок двигало вперед женское фигурное катание не только в России, но и в мире.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, согласно формату турнира лучшую команду определят по общей сумме баллов. Судейство будет вестись по стандартам Международного союза конькобежцев.

Отдельно оговаривается - кроме спортивного результата команды сразятся за приз зрительских симпатий. Отдельно же планируется еще и проведение прыжкового турнира для фигуристов. Призовой фонд соревнований составит 10 миллионов рублей.

Отметим, что командный турнир фигуристов сборной России решено было провести в начале февраля после того, как стало ясно, что из-за пандемии коронавируса "пали" другие важные соревнования. Международный союз конькобежцев официально объявил о том, что в 2021 году не состоится чемпионат Европы. Год назад по той же причине отменили чемпионат мира 2020, который должен был пройти в Монреале. Ну а новый турнир позволит нашим спортсменам заполнить "паузу".

СПРАВКА "КП"

Кто получил приглашения на командный турнир фигуристов в Москве

женское одиночное катание: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.