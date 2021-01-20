Россиянин получил шесть лет колонии за призывы к терроризму в интернете

Суд назначил Мусаеву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Фото: ФСБ РФ

Вступил в законную силу приговор, вынесенный 2-ым Западным окружным военным судом гражданину России Ш.Н Мусаеву, за совершение преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Об этом kp.ru сообщили в Управлении ФСБ по Москве и Московской области.

- Ранее сотрудниками Управления ФСБ России по Западному военному округу вскрыта и пресечена преступная деятельность Мусаева Ш.Н., который распространял в сети Интернет видеоролики, оправдывающие действия террористического характера, а также идеи радикального ислама, - прокомментировали решение суда в спецслужбе.

Суд назначил Мусаеву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в прошлом году сотрудники ФСБ в результате скоординированных действий с МВД и Росгвардией предотвратили 15 преступлений террористической направленности. Нейтрализовано 35 и задержано 53 бандита, ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.