Трамп отказался помиловать самого себя

Трампом помилованы 73 человека, а в отношении 70 применена мера по смягчению наказания. Фото: REUTERS

В США существует традиция: уходящий президент, перед тем, как покинуть Белый дом, объявляет имена людей, кого он считает нужным помиловать, а кому - смягчить наказание.

Накануне инаугурации новоизбранного американского лидера Джо Байдена, Дональд Трамп представил свой список. В нем оказалось 143 фамилии. Помилованы 73 человека, а в отношении 70 применена мера по смягчению наказания.

Главная интрига заключалась в том, назовет ли Трамп себя, свою семью и личного адвоката Рудольфа Джулиани в числе помилованных. Еще летом 2017 года он заявлял, что обладает таким правом. Но в последний момент президент передумал это делать. По некоторым сведениям, его отговорили юристы.

Также в списке помилованных не оказалось бывшего сотрудник Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Зато в числе первых на помилование - бывший советник Трампа Стивен Бэннон, которого обвиняли в мошенничестве и хищении средств. Журналисты отмечают, что президент долго думал над этим решением.

Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив на этом посту Пола Манафорта. В администрации президента он занял должность советника по политическим и стратегическим вопросам, был членом Совета нацбезопасности. Через год Бэннона отправили в отставку, а летом прошлого года его арестовали. Его подозревали в сговоре с целью хищения средств, собранных сторонниками Трампа для строительства стены на границе США и Мексики. Бэннону грозило до 20 лет заключения.

Помилования удостоился и политтехнолог-республиканец Пол Эриксон, друг задержанной в США Марии Бутиной, обвиненной в заговоре против Вашингтона. В феврале 2019 года его обвинили в мошенничестве и отмывании денег.

Также среди помилованных - бывший инженер Энтони Левандовски, обвиненный в краже технологий у Google, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк (незаконное хранение и приобретение оружия).

В конце декабря Трамп помиловал более 40 человек. Тогда в этот список попали бывший сотрудник предвыборного штаба президента Джордж Пападопулос, голландский юрист Алекс Ван дер Цван, его обвинили в даче ложных показаний по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года, бывший глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и экс-советник Роджер Стоун.