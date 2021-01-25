Куда съездить из Москвы на выходные: Туристический поезд свяжет столицу с Костромой и Великим Устюгом

Новогодние праздники закончились, но зимние вотчины деда Мороза и Снегурочки продолжают принимать туристов круглый год. С января 2021 года у москвичей и гостей столицы появится новый маршрут для путешествий в выходные дни. Специальный туристический поезд свяжет Москву с Великим Устюгом и Костромой. Расписание его движения составлено так, чтобы за выходные пассажиры могли посетить сразу два города, проводя время в пути ночью, а днем — осматривая достопримечательности. Туристический поезд № 934/933 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва запускает АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Состав будет курсировать с 29 января по 28 марта 2021 года по отдельным датам.

В ЧЕМ ЕГО ПЛЮС?

Круглогодично поезда напрямую из Москвы до Великого Устюга не ходят. Ближайшая к городу станция с регулярным железнодорожным сообщением - в 54 километрах. От нее туристы, как правило, добираются до Великого Устюга на такси. На автобусе до города из Москвы можно доехать только с пересадкой в Вологде, это долго и неудобно. Так что появления нового прямого маршрута до родины деда Мороза любители путешествий ждали давно. А поскольку туристический поезд № 934/933 доставляет пассажиров еще и в старинную Кострому, это направление будет интересно не только семьям с детьми, но и всем, кто интересуется историей русского Севера.

ГОСТИНИЦА НА КОЛЕСАХ

Преимущество нового маршрута еще и в том, что дополнительно бронировать отели в Костроме и Великом Устюге не придется. Две ночи туристы проводят в поезде, так что тратить деньги на проживание в отеле не придется. Расписание туристического поезда выходного дня разработано таким образом, чтобы путешественники могли приезжать в Великий Устюг и Кострому по утрам, день посвящать прогулкам и экскурсиям в каждом городе, а ночью спать в поезде.

Расписание движения поезда № 934/933 с января по март будет таким:

- Поезд отправляется в 17:05 с Ярославского вокзала Москвы 29 января, 5, 12, 20 и 26 февраля, 6, 12, 19 и 26 марта.

- прибытие в Великий Устюг в 10:40 на следующие сутки. В течение дня туристы осматривают город и в этот же день в 18:10 отправляются на поезде в Кострому.

- прибытие в Кострому в 10:15 утра 31 января, 7, 14, 22, 28 февраля, 8, 14, 21, 28 марта. Несколько часов на осмотр города — и в 17:50 того же дня поезд выезжает обратно в столицу. В Москву на Ярославский вокзал пассажиры приезжают через пять с половиной часов в 23:35.

КАКИЕ ЕСТЬ БИЛЕТЫ?

В поезде есть плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ. Подкрепиться в пути можно в вагоне-ресторане.

Билеты на туристический поезд продаются на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах и в терминалах самообслуживания на вокзалах.

Если вы не хотите заботиться о туристической программе, можно заказать железнодорожную перевозку и экскурсию по городам с посещением главных достопримечательностей одним пакетом у оператора «РЖД Тур».

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ?

Конечно, владения деда Мороза! В самом городе расположена резиденция главного зимнего волшебника — старинный особняк в самом центре Великого Устюга. В нем есть тронный зал, где можно обычно устраиваются костюмированные фотосессии, и музей.

Ну а главная вотчина деда Мороза расположена в 12 километрах от города - 42 гектара угодий в густом сосновом бору. По территории вотчины проходит «Тропа сказок», а еще в ней работает «Школа волшебства». И, конечно, здесь есть всевозможные зимние забавы - от катания на снегоходах до игры в шишкабол.

Великий Устюг будет интересен не только поклонникам новогодних традиций. Это один из самых древних городов русского Севера со старинными церквями, монастырями и соборами. Самые посещаемые православные достопримечательности Великого Устюга - Соборное дворище и Дымковская слобода.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КОСТРОМЕ?

Кострома - один из восьми городов Золотого кольца, красивейшее место, побывать в котором будет интересно и детям и взрослым. Здесь можно увидеть и древние храмы, и монастыри, и памятники истории, связанные с царской династией Романовых. В Костроме с 19-го века сохранились старинные торговые ряды, в которых купцы торговали знаменитым местным сыром.

Родителям стоит привезти сюда своих детей-школьников: именно в Костроме происходит действие многих пьес Александра Островского (имение драматурга находилось в Костромской губернии). И, наконец, отсюда родом был Иван Сусанин, чей памятник украшает главную площадь города.

Если Великий Устюг — вотчина деда Мороза, то Кострома — владения его внучки. Здесь расположен Терем Снегурочки - туристический комплекс, посвященный героям русских народных сказок. Говорят, создавая свою пьесу «Снегурочка», Островский вдохновлялся костромскими легендами и сказаниями о прекрасной молодой девушке, покровительнице солнца и урожая. В 2002 году Костроме был присвоен официальный статус родины Снегурочки, и город был добавлен на сказочную карту России.

КСТАТИ

Во время пандемии коронавируса на всех поездах дальнего следования РЖД были усилены меры противоэпидемиологической безопасности. Перед путешествием составы проходят обязательную санитарную обработку. Вагоны моют специальными обеззараживающими средствами, уничтожающими вирусы. В пути составы также тщательно обрабатываются, причем во время пандемии частота уборки была увеличена. Перед посадкой на поезд проводники измеряют пассажирам температуру бесконтактными термометрами. И, конечно, в вагонах пассажирам во время поездки рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. В пути средства защиты можно приобрести у проводников.