Наш лучший теннисист Даниил Медведев выставил фото из номера отеля, где он скучает в одиночестве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пандемия продолжает переписывать правила самых крупных спортивных соревнований. И первыми в этом году с проблемами всемирного карантина столкнулись австралийцы, куда на турнир Большого шлема съехались теннисисты со всей планеты. Игроков и их помощников туда доставили почти 20 чартерных рейсов, которые были загружены не более чем на 30 процентов. По прилету все сдали очередные тесты на коронавирус и спортсменов развезли по разным гостиницам Мельбурна, где они будут отбывать двухнедельный карантин. Особенно жестким он оказался для тех, кто добирался на одном рейсе с теми, у кого тест оказался положительным. Кто конкретно заболел, организаторы не сообщают, известно только, что в группе риска оказалось более 70 теннисистов, которых буквально заперли в номерах.

Наш лучший теннисист Даниил Медведев выставил фото из номера отеля, где он скучает в одиночестве.

«Реактивная задержка», - лаконично подписал Даниил.

А вот победительница двух турниров Большого шлема Светлана Кузнецова более подробно описала ситуацию.

«Я сижу на строгои самоизоляции в номере отеля в Австралии. И получаю огромное количество вопросов, большинство не понимают, что случилось. В прессе совсем противоречивая информация, каждыи высказывается по-своему. Поэтому мне хочется рассказать о своеи точке зрения на все эти события. Нужно отметить, что сеи час в Австралии 0 случаев заражения ковид-19. (На самом деле в Австралии заболевает порядка 20 человек в день, а последняя смерть от ковида датируется концом декабря. - Ред) И поэтому уровень ответственности очень высок при проведении любых мероприятии !

Австралии ская Теннисная Ассоциация вместе с Правительством Австралии провели многомесячную подготовку, чтобы турнир состоялся в разгар Всемирнои Пандемии.

Австралия сидела месяцами на карантине, резиденты этои страны не могут вернуться на родину из-за дороговизны билетов на реи сы и строжаи шего карантина по прилету. Проблемы есть везде! Даже на другом континенте», - написала Кузнецова в Инстаграм.

Светлана также рассказала, что теннисистов буквально заперли в номерах, где они проходят двухнедельную изоляцию, и у многих из них нет возможности тренироваться, поскольку далеко не у всех в номерах есть велотренажеры. При этом теннисистам приходится самим поддерживать порядок, ведь вход в номера даже уборщицам строго воспрещен.

Мало того, в комнатах наглухо закрыты окна.

«Мы нуждаемся в свежем воздухе, чтобы дышать», - требует Юлия Путинцева.

А еще москвичка, выступающая под флагом Казахстана, выставила видео, на котором стучит по мячику в перевернутую кровать.

«Я не понимаю, почему нам не сказали, что из-за одного положительного анализа на борту весь самолет попадет в изоляцию. Я бы дважды подумала, прежде чем сюда приехать», – написала Путинцева в соцсетях.

А потом в Твиттере выставила целую серию видео, как мышки гуляют у нее по номеру, но никто не приходит их ловить.

Любопытно, что при этом лидеры мирового тенниса сейчас находятся в Аделаиде, где не такие жесткие правила карантина. Мало того, что они там тренируются на корте, так еще и будут выступить в выставочном турнире. А вот у остальных поддерживать игровую практику возможностей нет.

Впрочем, даже первая ракетка мира Новак Джокович выставил у себя в сторис сюжет, как он с балкона своего номера наблюдает за игрой мальчишек в теннис на пустой улице перед гостиницей, но сам выйти туда не может.

Словом, теннисистов с одной стороны рассматривают как главных переносчиков заразы, а с другой на лучших из них организаторы все же стараются заработать, чтобы как-то отбить затраты на проведение турнира. Плюс, поддержать имидж страны. Для Австралии Australian Open очень важен, ведь без него о Зеленом континенте могут вообще забыть… Кстати, когда в конце прошлого года пошли разговоры об отмене Australian Open-2021, на горизонте сразу замаячили Китай и Сингапур, готовые перехватить легендарный турнир.

Так что турнир решили проводить во что бы то это ни стало. Пройдет он в этом году на три недели позже обычного – с 8 по 21 февраля. Любопытно, кто лучше всего перенесет карантин…