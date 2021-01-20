Западные соцсети о крещенском купании Путина: «Этого мачо не остановят ни коронавирус, ни морозы»

Владимир Путин искупался в проруби в 25-градусный мороз Фото: REUTERS

Владимир Путин немало удивил всех своим крещенским погружением в прорубь, которые продемонстрировали отменную физическую форму главы государства. И это на фоне того, что некоторые европейские и американские СМИ продвигали идею о болезни российского президента. Но, окунувшись в купель, он доказал, что по-прежнему в отличной форме.

Британский Телеканал «Скай Ньюс» озаглавил соответствующие видео на своём сайте словами «Путин отважно бросился в ледяную воду, чтобы отметить Крещение». Даже колумбийский журнал «Semana», известный своим антирусским характером, не смог сдержать восхищение, написав, что Путина не смогли сдержать «ни коронавирус, ни усиливающиеся морозы».

Больше всего одобрительно высказываются о президенте простые посетители сайтов, многие из которых сравнивают его по здоровью с «медведем». Например, под видео, размещенном телеканалом Глобал Ньюс, одна девушка написала: «Я канадка, и было бы неплохо увидеть нашего премьер-министра, вытворяющего подобное». И то верно, Джастин Трюдо удивляет публику в основном яркими цветными носками, которые на официальных мероприятиях выглядывают из костюмных брюк. Другой пользователь отметил, что «это не Путин боится холода, а мороз боится его», ведь в европейский части России как раз стояли настоящие крещенские морозы.

Читатели британской «Дейли Мейл» были еще более остры на язык: «крепыш из КГБ», «мачо» и «Джеймс Бонд» были самыми частыми замечаниями.