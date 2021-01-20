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В Москве бизнесмен дал покататься пьяному бомжу на своем дорогом внедорожнике

Все могло закончится трагично, но подозрительным автомобилем вовремя занялась полиция
Наталия ЕРОШКИНА
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Сейчас полиция полиция проверяет все обстоятельства происшествия.

Сейчас полиция полиция проверяет все обстоятельства происшествия.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Несколько дней назад в Савёловском районе столицы прохожие обратили внимание на странный внедорожник. Серый Ленд Ровер вилял по дороге и совершал странные манёвры. В какой-то момент автомобиль сбил столб и вскоре остановился неподалёку. Но из машины никто не выходил. Очевидцы экстремального вождения вызвали на место полицию. И оказалось, что не зря. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в салоне Ленд Ровера двух очень пьяных и очень разных мужчин, один из них оказался бизнесменом и владельцем парикмахерских, а другой - бомжом.

— В Савёловском районе задержали автомашину, в которой находились двое граждан в состоянии алкогольного опьянения. За рулем Ленд Ровера находился 25-летний уроженец Узбекистана, который нигде не зарегистрирован и не работает, на переднем пассажирском сидении находился 39-летний собственник автомобиля, — сообщил источник kp.ru.

Оказалось, что в тот вечер Олег* отмечал свой день рождения. Бизнесмен был очень пьян, но жажда приключений его не отпускала, тогда он уговорил 25-летнего Алишера* сесть за руль, ведь молодой человек был немного трезвее. Отсутствие у "нетрезвого" водителя прав, похоже, никого не смущало. К счастью для окружающих, навыки вождения быстро оценили прохожие, и никто не успел из-за него пострадать. Во время проверки документов, выяснилось, что 39-летний бизнесмен уже привлекался к ответственности за пьяное вождение меньше месяца назад. А повторное нарушение этого правила грозит ему уголовным делом. Сейчас полиция полиция проверяет все обстоятельства того вечера.

* - имена изменены.

ЧППроисшествия: ЧП

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