Трепетная невеста: Высоцкая показала редкое фото с венчания с Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких кинопар. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких кинопар. Успешен и их творческий союз. 47-летняя звезда является музой мэтра и часто снимается в фильмах, над которыми трудится прославленный супруг. На днях артистка решила поделиться сокровенным. Она разместила в блоге редкое и очень трогательное фото.

Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским. Важное событие в жизни знаменитостей произошло 20 января 2019 года. Супруги скрепили свой союз в Троицком соборе Псковского кремля. Церемонию проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Высоцкая показала редкое фото с венчания с Кончаловским Фото: СОЦСЕТИ

Высоцкая рассказывала, что долго готовилась к важному событию. Сначала искала ювелира, который бы сделал кольца ее мечты, потом пыталась найти идеально подходящее платье - его в итоге сшили на заказ. На снимке Юля выглядит очень трепетной невестой. Она идет под руку с мужем. Супруги светятся от счастья.

Андрей Сергеевич признавался, что это именно он настоял на проведении таинства. "Приходит время, когда возникает в этом потребность. Необходимость почувствовать, постоять рядом", - объяснял свое решение режиссер.

На венчании присутствовали лишь самые близкие друзья пары. Был и родной брат режиссера Никита Михалков.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились на фестивале "Кинотавр", где режиссер сразу же влюбился в начинающую актрису и ради нее оставил свою прежнюю семью. В 1998 году Кончаловский и Высоцкая сыграли очень скромную свадьбу. Влюбленные просто расписались в ЗАГСе. У супругов двое общих детей: дочь Мария, родившаяся в 1999 году, и сын Петр, появившийся на свет в 2003-м.