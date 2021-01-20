«Сортировать легко, главное – начать»

Фото: АГН Москва

На сколько емкостей стоит разделять мусор у себя дома? Как подготовить вторсырье к выносу в синий контейнер? Какими вещами лучше пользоваться, чтобы производить меньше мусора? Почему термокружки удобнее пластиковых стаканчиков, а бамбуковая зубная щетка лучше обычной? На эти и другие вопросы о раздельном сборе в течение нескольких месяцев отвечали герои популярного интернет-проекта столичного Департамента ЖКХ «Москва разделяет».

В 2020 году эту рубрику запустили на официальном аккаунте ведомства в «Инстаграм». В ней москвичи рассказывают, как они сортируют отходы у себя дома, делятся интересными лайфхаками и советами. Желающих поучаствовать в проекте сразу набралось порядка ста человек. К некоторым героям выезжала съемочная группа, снимала видеоролик, затем он появлялся в «Инстаграме», а также дублировался в аккаунте ведомства в Facebook. Всего ролики рубрики «Москва разделяет» за это время набрали более 23,5 тыс. просмотров в «Инстаграме». Люди охотно комментировали ролики, поддерживали их участников и иногда задавали им уточняющие вопросы.

Что же советуют герои рубрики горожанам, ужу разделяющим мусор, а также только начинающим свой путь в домашней сортировке отходов?

«Как только в стране начался раздельный сбор, мы вместе с супругом начали сортировать. У нас образовалась еще одна коробочка с отходами. Мы, как и все, когда разделяем отходы, моем их, сушим и отправляем на переработку, - рассказывает участница рубрики Светлана Скворцова (2 315 просмотров).

Девушка делится со зрителями собственным лайфхаком: можно покупать моющее средство на развес, заливать в пятилитровую канистру и пользоваться им по необходимости, не покупая каждый раз новую бутылку с гелем.

«У меня стоит фильтр для воды, поэтому у нас нет склада пластиковых бутылок, - продолжает она. - Чтобы уменьшить использование пластика, у нас всегда есть термокружки. Брать с собой попить - это очень экологично. Вы экономите ресурсы планеты и не тратите деньги, чтобы купить воду».

А чтобы научить маленькую дочь сортировать отходы, и она точно знала, что идет в синий бак, а что в серый, Светлана приобрела несколько игр по сортировке мусора.

«У меня была возможность посетить завод по переработке мусора. И когда видишь эти горы мусора, то начинаешь думать, что от меня многое зависит, и я могу внести свой вклад, - говорит другая героиня рубрики Татьяна Бидеева (3 838 просмотров).

У нее тоже есть свой лайфхак: пластиковые бутылки нужно сминать и складывать в определенное место.

«У меня есть два ведра. Отдельный контейнер есть для крышечек, мои родители их тоже собирают, - признается Татьяна. - Бутылку нужно сполоснуть под водой и положить на сушку. После - смяли и положили в ведро. Это занимает очень мало времени и совершенно не сложно. В повседневной жизни я стараюсь пользоваться блокнотиками из переработанного сырья. Они ничем не хуже обычных блокнотов. На них удобно писать такими же ручками из переработанного сырья. А отсортированное сырье я могу сдать прямо на контейнерной площадке, там появились удобные сетки».

А другая героиня – Наталья Бобкова (2348 просмотров), начав сортировать мусор, и вовсе поменяла свою потребительскую корзину.

«Сначала у меня были обычные коробки, я думала, здесь у меня будет металл, здесь стекло, пластик, бумага – куда все это деть? – вспоминает она. - Потом я поняла, что стекла и металла у меня нет, и моя история – это два контейнера. Для пластика и для бумаги. Все очень удобно складируется. Пластик я мою, сушу в посудомоечной машине. У меня есть «напоминалочка», как обращаться с опасными отходами, что к этому относится, что делать со стеклом, макулатурой, металлом. Базовое правило: помыть, посушить, уменьшить в объемах».

По мнению Натальи, чтобы начать сортировать отходы, нужно делать по чуть-чуть каждый день, ведь большой путь начинается с чего-то малого.

А героиня самого популярного ролика рубрики (4600 просмотров) Анастасия Автухова убеждена, что сортируя отходы, мы делаем это даже не ради экологии всей Земли, а в первую очередь для самих себя.

«Мы начали сортировать мусор примерно полтора года назад, - рассказывает жительница столицы. - Очень надоело каждый день выбрасывать огромный пакет с мусором. Появилось желание разобраться, что мы такое собираем… Так как мы используем одни и те же продукты, то чаще всего одни и те же бутылки, упаковки складываются в соответствующий контейнер, поэтому легко запомнить. Понимая, какие продукты мы покупаем, мусор после которых не перерабатывается, мы уже будем относиться к этим продуктам по-другому».

Анастасия тоже считает, что раздельный сбор надо начинать с маленьких шагов, а потом постепенно мы привыкнем к процессу.

«Так как у меня маленькая кухня, я храню вторсырье на балконе, - говорит в другом ролике (2 622 просмотра) Анна, эколог по образованию, которая сортирует мусор уже около 3 лет. - Что-то все же складываю на кухне. Например, пластиковые крышечки с маркировкой «2» и колечки от них, а также бумага. Многие мои друзья стали подтягиваться к сбору вторсырья, и я безумно этому рада».

Алюминиевые банки и пластиковую тару Анна хранит на балконе в спрессованном виде. Для начала она советует выбрать какой-то один тип вторсырья: бумаги, пластика, металла или стекла и отбирать его, - так привить полезную привычку гораздо легче.

«Я начинала с трех фракций, - вспоминает жительница Москвы Вероника. (2462 просмотра) - Сейчас, когда последний раз сдавала вторсырье, у меня было около 11 пакетов: и мягкий пластик, и твердый пластик несколько видов, стекло, металл. Все начинается с магазина. Я смотрю на маркировку - если это трудноперерабатываемый или неперерабатываемый пластик, то я делаю выбор не в пользу этой упаковки».

После использования вторсырье надо помыть и посушить около раковины, у батареи или на балконе.

Другая участница проекта, Марина Сотникова (2362 просмотра), и вовсе заменила у себя на кухне одноразовые предметы на их экологичные варианты.

По ее словам, она решила оптимизировать потребление, например, бамбуковыми полыми палочками заменила пластиковые одноразовые трубочки. Джутовая губка для посуды служит от трех месяцев, хорошо чистит и потом перерабатывается. Зубная щетка из бамбука так же перерабатывается. Удобны в пользовании и ватные многоразовые диски, которые можно стирать в машинке.

«Жирное ничего лучше не сдавать, как и контейнеры из-под йогуртов, сметаны и т.д., - советует Марина. - Чтобы отходы не копились особо, я заливаю все это кипятком, оставляю на пару минут. И это потом очень быстро моется. Огромное количество вторсырья занимает бумага. Стекло тоже моется, снимается крышечка, если металлическая, то она идет в жесть, если пластиковая, то в «Добрые крышечки». Мы складываем вторсырье в пакет, и я досортировываю это на балконе. У меня есть отдельные контейнеры для каждого вида сырья».

Еще одна героиня рубрики, Елена Агеева (2932 просмотра), уверена: подключиться к раздельному сбору отходов легко, главное - начать. Потом это входит в привычку и становится нормой.

«Первое, что я сделала, это перестала покупать воду в пластиковых бутылках, и стала носить воду в многоразовой бутылке, - вспоминает жительница столицы. - С этого все и началось, я сначала купила бутылку, а потом начала сортировать отходы. Главная цель – не просто сдавать отходы, но и минимизировать их, поэтому я стараюсь покупать товары без упаковки. Я складываю фрукты в мешочки. «Тетрапак» я мою и разрезаю. Получается, что мусор я выношу реже, и его образуется меньше…Мы понимаем, что этим мы сокращаем количество отходов, которые идут на свалку. И мы возвращаем наши ресурсы в оборот».

Всей актуальной и свежей информацией о программе раздельного сбора отходов Департамент ЖКХ Москвы делится на сайте «Чистая Москва», сделанном в современном формате лендинг-страницы. На ней представлены полезные советы по сортировке, ссылки на публикации в прессе о раздельном сборе, а также адреса пунктов приема батареек, лампочек и градусников.

В итоге к раздельному накоплению отходов в течение года работы соответствующей городской программы приобщились сотни тысяч москвичей. Все больше жителей столицы осваивают несложные правила сортировки и постепенно привыкают разделять накопившийся бытовой мусор на полезные фракции вторсырья и смешанные отходы.