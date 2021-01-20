Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Вряд ли теперь у нас с экс-президентом США появятся новые совместные проекты

Дональд Трамп и Арас Агаларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Арас Искендерович, здравствуйте! По сути, заканчивается эпоха Трампа, если можно так сказать. И, хотите вы или нет, но мы (по крайней мере, лично я) все равно воспринимали вас как «связного», что ли, неофициального. Потому что Агаларов - единственный человек в России, который так близко знал и знает Трампа.

- Ну, Александр, думаю, это не совсем так. Я не единственный, наверное, у Дональда Трампа много было знакомых. (В России. - А.Г.) Но - неважно…

- Вы с грустью воспринимаете тот факт, что ваш компаньон покидает такой пост? Или это нормально?

- Во-первых, Трамп не мой компаньон, потому что у нас, по сути дела, кроме одного совместного проекта - «Мисс Вселенная», ничего не было.

- Это какой год?

- Это 2013-й.

- По-моему, лето?

- Нет, ноябрь месяц.

- «Мисс Вселенная» (конкурс) проходил тогда в Москве. Так. И специально для этого приезжал Трамп.

- Кроме этого, - повторяю - у нас никаких совместных проектов не было.

И воспринимаю я это (уход Трампа из Белого дома. - А.Г.) с огромной радостью, потому чт, наконец от меня отстанут все эти, я даже не знаю, как это обозвать…

- «Доброжелатели» в кавычках.

- Да, да, «доброжелатели»… Я имею в виду - не здесь, а там. Которые пытались раздуть какую-то историю. Надеюсь, что это будет забыто и уйдет в прошлое.

- То есть, - искали несуществующий «русский след» и тогда же звучали имена - и ваши, и вашего сына, Эмина. (Эмин Агаларов - знаменитый российский певец.)

- Да, да.

- Ясно.

Но нельзя же исключить, что вы связи с ним или он с вами - восстановите и, может быть, Трамп снова приедет в Москву с каким-то проектом? И опять снимется в музыкальном видеоклипе Эмина, как это было в 2013-м?

- Думаю, вряд ли, потому что Трамп уже объявил об амбициях на следующие президентские выборы. И поэтому, я полагаю, он будет на этом сосредоточен. А очередная связь с Россией ему будет только мешать.

- Ясно. Вы же внимательно следили, наблюдали за его работой, за его таким странным уходом... И вот как всю эту кампанию - с точки зрения здравого смысла - оцениваете, зная характер Трампа? Вы же с ним раньше все-таки общались…

- Ну, уход, работа, приход - вообще все это было очень странно, я думаю, даже для самого Трампа. Потому что, мне почему-то казалось - больше всех, когда Трамп стал президентом, удивился он сам.

Да, понятно, он там баллотировался, но, как мне казалось, особых надежд на победу не было.

И после того, как Трамп победил, он пытался, конечно, что-то сделать, но попал в сложное время - имею в виду вот эту всемирную пандемию… Кстати, если бы ее не было, Трамп бы, возможно, и остался.

Но неважно. То есть, получилось то, что получилось, поэтому, наверное, все к лучшему.

- А вот теперь, когда Трамп перестал быть президентом США, вы можете мне его мобильный телефон дать?

- Так когда он стал, у меня уже его не было… А теперь-то - и тем более.

- Но если он вдруг позвонит вам… Ну, мало ли?

- Да нет, нет, вряд ли. Не будет восстанавливать и поддерживать. (связь.)

Полагаю, Трамп останется под жестким вниманием и наблюдением определенных служб, поэтому, не думаю, что он будет этим заниматься.

- Но вдруг, если позвонит, вы скажите, что вот есть такой Александр…

- (смеётся)

- Ну, и завершающий вопрос - вдруг господину Трампу покажут это наше с вами интервью - вот ваше ему пожелание, советы, может быть, как человеку, с которым вы работали.

- Да я думаю, что он - самодостаточный человек и ему особых советов и не нужно. И не будет Трамп никого слушать, он сам все знает, что ему надо делать. Поэтому тут особо ему ничего не посоветуешь.

- Ну, давайте тогда пожелаем что-нибудь.

- А пожелать можно ему и всем - только здоровья, чтобы никто не болел, все были здоровы.

- Понял. Спасибо вам огромное.