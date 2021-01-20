Завлабораторией московского вуза задержан за похищение и изнасилование 20-летней девушки

Девушка вызвала такси, чтобы добраться к себе домой Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию обратилась 20-летняя москвичка Светлана В.* Девушка рассказала оперативникам, что накануне вечером ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, к которому она села в автомобиль в самом центре Москвы.

Света отдыхала в одном из ресторанов на Новом Арбате и перебрала с алкоголем. Девушка вызвала такси, чтобы добраться к себе домой. Как она оказалась в машине и куда повез ее водитель, Света не помнит, однако примерно через час автомобиль остановился в лесном массиве. Вокруг стояли дачные домики, в один из которых ее стал настойчиво приглашать водитель такси.

«Девушка отказалась идти с неизвестным в домик, после чего мужчина напал на нее и пытался изнасиловать. На протяжении четырех часов таксист насильно удерживал потерпевшую, издевался над ней, запугивал и угрожал. Удовлетворив свой преступный замысел, насильник отвез Светлану В.* по месту ее проживания, где высадил из машины и скрылся в неизвестном направлении», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Меньше чем за сутки был установлен и задержан таксист-насильник. Им оказался заведующий лабораторией одного из московских университетов 61-летний Сергей С.*, который был полностью изобличен в содеянном.

* - имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве бизнесмен дал покататься пьяному бомжу на своем дорогом внедорожнике

Все могло закончится трагично, но подозрительным автомобилем вовремя занялась полиция (подробности)