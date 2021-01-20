«Не от хорошей жизни» - Зачем Прилепин сливается с эсером Мироновым

«Справедливая Россия» Сергея Миронова объединяется с молодыми партиями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, что «Справедливая Россия» Сергея Миронова объединяется с партией «За правду!» Захара Прилепина и «Патриоты России» Старикова и Семигина. Впереди выборы в ГосДуму, и эта новость говорит о начале предвыборной борьбы, которая обещает быть непростой.

Молодые партии, а их на политическом небосклоне не много, но есть - «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Партия прямой демократии», «За правду», еще в прошлом году начали заявлять свои амбиции на думские кресла. Но заявлять одно, а вот как в них в итоге усесться? Даже не смотря на то, что уже есть законное право свои партии на выборы выдвигать. Слияние с действующей фракцией, такой как «Справедливая Россия», очевидно один из способов это сделать.

- Это очень дорогое удовольствие сегодня участвовать в политической жизни, - рассуждает политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Предвыборная компания «одномандатника» стоит 30 — 40 — 50 -60 миллионов. Большие суммы, которые в свете экономического спада не у всех есть. Идти списком дешевле.

- То есть в этом слиянии есть и экономическая составляющая?

- Очевидно, да. Но теперь вопрос, кто будет в списках и кто будет в тройке лидеров вновь создаваемой партии? Ведь раз кого-то добавляют, значит кого-то придется и вычеркнуть. Сейчас полит технологам есеров предстоит все это решить. Так что может быть много недовольных - тех, кто уже вложил свои финансы и теперь окажется в ситуации «не вышло».

- Но тем не менее, у Захара Прилепина (лидер партии «За правду») и Николая Старикова и Геннадия Семигина (партия «Патриоты России») появляется шанс попасть-таки в Думу?

- Да, конечно. Пройти в парламент их шансы возрастают. Хотя некоторые могут сказать, что это не слияние, а в некотором роде вражеское поглощение.

- А сам Миронов? Он уйдет или останется?

- Сложно прогнозировать. Мне кажется, что останется, скорее всего.

- Есть еще и другая составляющая этого слияния, политическая. В просиженные старичками кресла сядут молодые политики…

- Да. Власть осознает, что действовать по старинке (переводя на русский — одна сплошная «Единая Россия») не эффективно. Тем более в свете последних событий, связанных с Навальным. Вполне возможно, что в случае ожесточения повестки, в ближайшее время заявят о себе и другие партии.

Кстати, название новой партии пока не утверждено, но скорее всего это будет «Справедливая Россия — За правду». Либо же «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».