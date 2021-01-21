«Отец лосей»: Бывший спецназовец открыл частный заповедник и теперь воюет с браконьерами

В соцсетях Седой называет себя Отцом лосей Фото: Личный архив героя публикации

Про этого странного человека я прочитал на каком-то районном сайте. Бывший спецназовец Алексей Седой переехал на глухую подмосковную окраину и начал выхаживать лосят - у одних родителей на лесной дороге машиной сбило, у других браконьеры застрелили. Их теперь к нему везут со всей области.

В соцсетях Седой называет себя Отцом лосей - у его аккаунта в Инстаграме, где фото и видео с трогательными рассказами о питомцах, около 7 тысяч подписчиков. Там я и прочитал сообщение: «Буду признателен за помощь руками. Заболел. Обычная простуда. Но ветки заготавливаю. Если есть желание помочь - пишите или звоните».

ПЯТЕРО В ИВНЯКЕ

Из Москвы электричкой до нужной станции Бухолово три с лишним часа пути. Бухолово (а рядом еще Чухолово, оба раза - с ударением на первом слоге) - это чуть не доезжая до Шаховской. Край подмосковной географии, на границе с Тверской областью.

От станции приходится еще минут двадцать брести пешком до центра местной активности - магазина «Дикси». Оттуда на такси.

Созваниваюсь с Алексеем Седым.

Минут через десять я на месте.

Людей нашел, углубившись в ивняк. Вместе с Седым работают парень в камуфляже и две девушки.

Вместе с Седым работают парень в камуфляже и две девушки. Фото: Александр РОГОЗА

Алексей объясняет, как идет заготовка.

- Рубим вот эти ивы. Выбираем такие, чтобы было понятно, что они уже засыхают, но при этом верхние ветки все еще живые, сочные. Сухие лоси не едят. Считай, у нас тут санитарная вырубка.

- А мы тут это… деревья не браконьерим?

- Не бойся, - усмехается Седой. - Это моя земля, законная.

Готовые ветки он плотно трамбует в небольшой крытый прицеп, прикрепленный к квадроциклу.

Заготовка веток ивы для лосей. Фото: Александр РОГОЗА

МЕЧТА ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ

О своем прошлом Седой распространяться не любит. Известно, что он москвич. Сейчас ему около сорока лет и почти полжизни Алексей служил в армии. Семьи и детей нет. В 2019-м вышел в отставку. Купил большой участок здесь, под Шаховской. Поставил домик. И начал спасать лосей.

В соцсетях Отца лосей много видео их совместных прогулок - лосята («малыши» уже ростом выше коровы) бредут за «папкой» по лесу, обгладывая ветки. А бывший солдат тихонько улыбается в рыжую бороду. Счастлив. Летом он еще волчонка выходил. Гиперактивный Буран, с которым Седой гуляет на поводке, теперь тоже звезда соцсетей.

Алексей Седой мечтает, что однажды его проект получит статус лосиного заповедника, где животные смогут бродить свободно, без загонов и вольеров. По сути, у него сейчас и есть частный заповедник. Хотя в российских законах такой нормы пока не предусмотрено.

- Поначалу местные со мной дружили, - рассказывает Седой. - Было несколько человек, которые даже подвизались помогать. Корм лосятам возили. Но потом началось…

«ОН ПОШЕЛ К ЛЮДЯМ, ПОТОМУ ЧТО ДОВЕРЯЛ»

В мае 2019-го у него отравили лосенка по кличке Злата, подсыпав что-то в траву. Через несколько недель так же убили «девочку» Яшму. Спустя еще три месяца - Циркону.

По словам Алексея, пакостить ему начали местные браконьеры.

В 2020-м стало еще жестче. Несколько раз, как он уедет по делам с участка, кто-то резал сетку-рабицу и шумом выгонял лосят в лес. Некоторых Седой находил потом. В сентябре прошлого года без вести пропали сразу двое. Агат и Алмаз. Искал, неделями рыская по окрестным лесам. Агата в итоге помогли найти добрые люди из дачного поселка в 25 километрах от «заповедника». Лосенок вышел к людям едва живой. Огнестрельное ранение в районе холки. Сейчас его лечат.

А вот Алмаз пропал с концами.

Примерно в то же время Алексей Седой нашел останки еще одного пропавшего - Граната.

- Я по его следам прошел весь путь. Понимаешь, они - браконьеры - криками и выстрелами его выгнали с участка и гнали прямо на охотников. Он испугался, но при этом, увидев людей, пошел к ним, потому что доверял человеку. А они его били в упор, чуть ли не с трех метров. Это все по следам видно было…

На тот момент Алексей Седой, чтобы были деньги на подкорм для лосят и систему видеонаблюдения, открыл экскурсии. Сюда, к ручным лосятам, из Москвы каждые выходные семьями ехали.

После убийства еще нескольких питомцев Седой написал в блоге:

«Главная моя ошибка - посещение хутора большим количеством людей. Экскурсии, фототуры и прочее. Итог закономерен: лосята перестали опасаться людей. И именно это явилось причиной их гибели».

Именно поэтому свой хутор и лосят своих он решил наглухо закрыть от посторонних. И даже волонтерам, которые приезжают помогать заготавливать для сохатых ветки, на хутор нельзя.

«РУКА РУКУ МОЕТ»

- Заявления в полицию писал несколько раз, - продолжает Алексей. - Но все без толку.

Пару месяцев назад подмосковные журналисты делали запрос в местную администрацию. Чиновники отмахнулись. Мол, лосят Седого убивают не браконьеры (по официальной версии их в районе нет), а местные «асоциальные элементы». Якобы на хутор к бывшему спецназовцу наведываются деревенские «синяки».

У Алексея Седого своя версия. Он уверен, что с браконьерами так или иначе связаны даже местные силовики. Иначе они (браконьеры) не чувствовали бы себя так вольготно. С бывшим военным у местных конфликт, потому что охрана лосей в окрестностях для чужака внезапно оказалось делом принципиальным.

- Здесь - рука руку моет. Все знают, как действуют такие «охотники». Берут лицензию на одного лося и стреляют весь сезон, не закрывая ее. В Шаховской ведь лосей в лесах немало водится, плюс еще из менее обжитой Тверской области забредают.

Судя по всему, дело поставлено на поток. Лосей бьют не столько для себя, сколько для бизнеса. В Москве лосиная вырезка стоит по 2000-2500 рублей за килограмм.

- Я этих людей видел, как тебя сейчас. Мы несколько раз жестко говорили. Был случай, они приехали ко мне на хутор и запугать пытались - дали очередь из Сайги над крышей. Отморозки. К парню, который мне больше всего помогал, тоже приезжали, знаю. С тех пор он ко мне ни ногой.

Но сам Седой за оружие не схватился. Решил все делать по закону. И в итоге дошли его заявления до федеральных администраций силовых ведомств. По ним начали проводить проверки. Очень хочется надеяться, что лосята Алексея Седого теперь в безопасности.

Как попасть на экскурсию

Уже после моей поездки в Шаховскую Седой все-таки принял решение возобновить экскурсии (только по предварительной записи). Но с оговоркой - за лосятами можно будет понаблюдать из укрытия с расстояния 30-50 метров. Привыкать к другим людям им больше нельзя.

Тел.: 89775284248

WhatsApp-сообщения: 89274159469

Из блога Алексея Седого

- «Берилл (еще один раненый браконьерами лосенок, которого нашли в лесу, - Авт.) умер. Вчера. Отек легких на фоне стресса при перевозке. Мы с Егором сделали все, что смогли. Начал с сердечно-легочной реанимации. Я качаю, Егор - адреналин, капельницы, растворы, десятки шприцов, уколы. 12 часов реанимации… Бирюза, оставшись одна, ходит за мной, как привязанная. Чуть потеряет из виду - плачет и зовет мяукая».

- «Словами не объяснить, но я по-прежнему чувствую те чувства, которые испытывал Гранат, умирая. Я знаю, что меня читают в том числе и те, для кого мои подопечные - «просто мясо». Повторюсь: я знаю вас, твари, знаю пофамильно тех, кто убил лосенка. Варианта у вас два: или сами сдадитесь полиции или я вас туда за ноги притащу. Других вариантов нет. Вы мерзкие и трусливые выродки. Вы знали о том, что это мой подопечный. Вы знали мое отношение к ним: они - мои дети! Все равно доберусь до вас. Слово даю. Слово русского офицера!»

- «Не стоит думать, что я добрый и замечательный. Не стоит сострадать мне в отношении тех бытовых условий, в которых я живу. Это МОЙ ВЫБОР. И вас он не касается».

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