В ДНР хотят провести повторный референдум

Пушилин назвал глупостью существующую «монополию» Украины на освещение и интерпретацию событий на донецкой земле Фото: Иван ВИСЛОВ

В ДНР решили наконец-то «разрулить» ситуацию со своим непризнанным статусом. Денис Пушилин и руководительница МИДа ДНР Наталья Никонорова обратились к Совету безопасности ООН с призывом провести в Донбассе повторный референдум.

«Мы говорим о готовности Республики вновь задействовать механизм прямой демократии», - заявил Пушилин, назвав данную инициативу «сигналом мировому сообществу». Власти в Донецке, по его словам, привержены идеалам свободы, гуманизма и прав человека и с уважением относятся к принципам международного права. И поэтому готовы содействовать международным наблюдателям в случае, если мир согласится прислушаться к мнению народа ДНР.

Также Пушилин назвал глупостью существующую «монополию» Украины на освещение и интерпретацию событий на донецкой земле.

«Это нонсенс и даже содействие тем преступлениям, которые Киев совершает против жителей Донбасса», - подчеркнул он.

Понятно, что мировое «закулисье» раздражает сам факт существования ДНР и ЛНР. Так что не нужно особо рассчитывать на то, что новый референдум состоится. Остается надеяться, что Россия и чисто за компанию Китай смогут повлиять на своих западных коллег по Совбезу ООН в этом вопросе. Потому что кроме «русского медведя» на мятежный Донбасс всем плевать.

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