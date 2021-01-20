Итальянцы обсуждают возможный переход Кокорина в «Фиороентину»: «Я бы взял его только потому, что он сидел в тюрьме»

"Спартак" и "Фиорентина" достигли принципиальной договоренности о трансфере нападающего Александра Кокорина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Фиорентина» появилось сообщение.

«"Спартак" и "Фиорентина" достигли принципиальной договоренности о трансфере нападающего Александра Кокорина. По сообщениям из России, команды должны окончательно согласовать сумму перехода в 5 миллионов евро. Теперь мяч переходит к игроку.

"Фиорентина" предлагает Кокорину гораздо меньшую зарплату, чем игрок получает в московском "Спартаке". Форвард в России зарабатывает около 3 миллионов евро за сезон, в то время как фиалки предлагают около 1,7 миллиона», - написано в статье, которая занимает главное место на странице сайта fiorentina.it.

Там же итальянские болельщики обсуждают возможный переход Кокорина в стан фиалок.

"Павел Мамаев и Александр Кокорин, звезды российского футбола, которые входят в состав сборной, были арестованы за дикое избиение в баре высокопоставленного чиновника Министерства торговли России Дениса Пака. Двое избили человека только за то, что он попросил их меньше шуметь, и набросились на него со ...”

«Я бы взял его только потому, что он сидел в тюрьме, в бестиарии (средневековый сборник зоологических статей, трактующий различных мифических животных) мы скучаем по этой фигуре.»

«Я бы не стал обращать внимания на судимости, если бы он был хорошим футболистом, но общий объем инвестиций в 6,7 миллионов евро (5 трансфер, 1,7 зарплата) не совсем синоним качества».

«Он не играет в национальной команде с 2016 года, был в тюрьме, с 2014 года не забивал более 7 голов в чемпионате. Оставить бывшего галеотто (бандита, заключенного) в раздевалке - это абсолютно гениальная идея».

«И это при том, что у него постоянная травма бедра…»

«Надо сразу взять и его друга Мамаева, чтобы они разбудили в нашей раздевалке ленивцев. Посмотрим на эту пару.»

Словом, Кокорина, если такой трансфер состоится, во Флоренции ждет веселая жизнь, ведь местные тиффози считаются одними из самых буйных во всей Италии. А положение у их команды аховое, все раздражены руководством клуба. «Фиорентина» сейчас идет на 14-м месте в чемпионате Италии, забив при этом 18 мячей в 18 матчах. Меньше голов только у занимающей предпоследнее, 19-е место, «Пармы» - 14 голов. Но сможет ли Кокорин вписаться в состав известного клуба, в составе которого играли такие звезды как Роберто Баджио и Габриэль Батистута…