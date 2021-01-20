Федеральное правительство распространит ипотеку на частные дома из дерева

Правительство России намерено распространить ипотеку на деревянные дома, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее мнению, сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен — продажей таких домов занимается всего 65 компаний в России. Но при этом спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить, отметил руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним вполне сопоставима с потребкредитом. При этом соцопросы показывают, что более 60% граждан хотели бы жить в своем доме.

«Ипотека на деревянные дома позволит лесной отрасли адаптироваться к новым условиям — запрету на экспорт необработанной древесины — и обеспечить не жителей других стран, а россиян, хорошим, современным и экологичным жильем», — сообщил Александр Якубовский.

Напомним, 20 января Госдума приняла в третьем чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс — теперь в стране появится система учета заготовки и всех сделок с древесиной. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев (также представляет «Единую Россию») назвал документ базовым в масштабной реформе лесной отрасли, позволяющую снизить объем незаконной вырубки и криминальных сделок в секторе.

Обратим внимание, что расширение программы ипотеки на частные дома «Единая Россия» и федеральный кабинет министров разрабатывали около полугода. Обсуждение проблемы началось 20 августа с председателя партии Дмитрия Медведева на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан. По итогам встречи руководство партии совместно с Минстроем и ДОМ.РФ выработали совместную позицию по вопросу ипотеки на деревянные дома. Предложение партии способствуют развитию строительства ИЖС на всей территории страны, вовлечению неиспользуемой земли в оборот, созданию социальной инфраструктуры и расширению рынка жилья и ипотечного кредитования. В ноябре 2020 года президент страны Владимир Путин поручил разработать меры поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе распространить ипотеку на частные дома из дерева.