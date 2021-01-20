Рука Москвы: На аллее в центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский флаг России

На аллее в центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский флаг России Фото: REUTERS

То, что инаугурация Джо Байдена будет особенной, было понятно давно. Тут вам и коронавирус, и спорная для многих победа на выборах. Но появления в самом сердце столицы – между Белым домом и Капитолием – гигантского российского триколора никто не ждал.

Впрочем, никаких проделок русских тут нет. Это дело рук инаугурационного комитета самого Байдена. Он не раз просил американцев не приходить 20 января к Капитолию, а посмотреть церемонию из дома. Все-таки в разгаре пандемия, а США остаются мировыми лидерами по числу заболевших коронавирусом и скончавшихся от него. А на траве Национальной аллеи каждые 4 года сотни тысяч американцев традиционно собираются, чтобы поприветствовать нового главу государства.

Флагами выложили пространство перед Мемориалом. Фото: REUTERS

Видимо, оргкомитет рассудил, что одни слов нового президента будет мало – и решил действовать. Ночью перед днем инаугурации в траву повтыкали 200 тысяч маленьких флажком США. Чтобы людям просто встать было негде. Впрочем, официальная версия гласит: «поле флагов» символизирует простых американцев, которые и хотели бы посетить церемонию, но из-за эпидемии коронавируса не смогут этого сделать.

В одном месте из флагов появился российский триколор. Фото: REUTERS

Но случился конфуз. С высоты одна часть «поля флагов» выглядит… как российский триколор. Снизу красная полоса, потом голубая, сверху белая. Понятно, что вряд ли кто-то планировал установить гигантский флаг РФ перед Капитолием, где 46-й президент США будет приносить присягу. Но на фоне бесконечных разговорах о всемогущих российских хакерах, которые вмешиваются в американские выборы, выглядит символично. Особенно ярко триколор виден, когда включается подсветка.

На лужайку поставили множество флагов. Фото: REUTERS

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