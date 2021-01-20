Все на лево-патриотический фронт?!

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ветеран парламентских, межпартийных, выборных (в том числе и президентских) баталий, Сергей Миронов в среду заявил о том, что «Справедливая Россия» два года вынашивала идею о создании широкой лево-патриотической коалиции. По словам лидера эсеров, переговоры практически близки к завершению. И есть принципиальное согласие о том, что объединятся «СР», «Патриоты России» и самая молодая структура - «За Правду» Захара Прилепина.

За комментариями «КП» обратилась к представителям всех трех партий.

Владимир Новичков, секретарь ЦК партии «За правду»:

- Те, кто говорил о том, что наша партия - это «спойлер Кремля», сегодня посрамлены. Если б это было так, ни в какую коалицию мы бы не вступали, чтобы вести реальную борьбу за места в Госдуме. Теперь можно смело говорить: в России появляется серьезная объединенная партия лево-патриотической направленности, Влияние которой вполне может быть сопоставимо с ныне правящей партией.

- Коалиция в большей степени левая или в большей степени патриотическая?

- Это вещи, которые друг друга дополняют. Сказать, что одно важнее другого — невозможно. Это как раз составляющие объединительного процесса. В России нельзя по настоящему быть левым и при том не быть патриотом.

- Вообще-то есть отдельные примеры обратного характера...

- Именно, что отдельные примеры. В общем, с сегодня всем очевидно, что мы идем во власть с серьезными партнерами — и будем претендовать на серьезные позиции и в Госдуме. И, даст бог, в правительстве. При том переговоры представителей трех партий еще идут, но партнеры мы равноправные и диалог у нас дружественный. И политическое заявление партии «За правду» прозвучит, надо полагать, 21 января. И, скорее всего, тогда и формальная процедура объединения будет запущена.

- Интересы сторонников русской весны в этой коалиции не затеряются?

- Конечно, нет. Те, кто за русский мир, будут важной составляющей новой партии. Идея приобретает новые возможности. Что касается лидерства — ответ на это вопрос будет позже. А название, озвученное Сергеем Мироновым «Справедливая Россия — За правду» нас, в целом, устраивает.

Олег Нилов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме:

- Предложение к единению, конечно, не такое древнее, как лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь!». Но, сколько себя помню в партии — столько оно существует. Это предложение озвучивают все, кто за наши приоритеты. А это приоритеты интересов трудящихся, патриотов нашей страны. Людей, которые ставят главной задачей построение социального государства. А не только декларирование этого в конституции. Бесплатное здравоохранение, образование, достойные зарплаты и пенсии. В разных партиях много людей, которые исповедуют такие взгляды. Только идут к этому разными путями. Но невозможно так бороться с сильными, богатыми и властными. Когда доходит до Закона о бюджете — а тут денег нет! И перебить эту позицию без объединения практически невозможно. Можно выступить, но нельзя изменить ситуацию.

- Миронов упомянул, что и без коалиции «СР» прошла бы в парламент…

- Но не в этом же задача главная! Мы, конечно, и дальше будем излагать свою программу. В том числе, в Госдуме. В нашей программе каждый пункт подтвержден уже законопроектами. И ведь объединившись, мы могли бы изменить ситуацию сразу же. И время на проработку законов уже тратить не надо.

- В эсеров огромный опыт, у ваших коллег такого нет — они не окажутся младшими партнерами в коалиции?

- Ни в коем случае. Тут нужен не столько опыт, сколько конкретные голоса за принятие конкретных законов, или за остановку тех негативных процессов, которые продолжаются по воле партии большинства. Тут нужны голоса твердые, позиции аргументированные в споре. Нужно большинство — хотя бы блокирующий пакет.

- Ваша коалиция на одном поле с коммунистами будет работать — так получается?

- По многим вопросам, в первую очередь социальным, с коммунистами мы выступаем одинаково. Защита интересов трудящихся, миллионов малоимущих. Потому, может быть, было бы правильно объединиться и с коммунистами. Со всеми, кто есть на лево-патриотическом фланге. И такое предложение мы делаем, но… «у советских — собственная гордость». Объединились бы пять, восемь партий — вот был бы оптимальный вариант!

- Название «Справедливая Россия — За правду», в принципе, принято уже во всех партиях?

- Пока не было съезда, который легитимно это бы принял. Это проект — но проработанный и с большинством участников согласованный.

Надежда Корнеева, зампредседателя партии «Патриоты России»:

- Мы поддерживаем идею объединения лево-патриотических сил. Каждый шел к этому определенным путем. Наша партия и создавалась уже как коалиция патриотических сил. Да, заявления прозвучали, но переговоры продолжаются. У нас 21 января будет заседание Центрального Политсовета. Он и будет принимать решение о поддержке подобного объединения. И только после этого мы сможем более подробно комментировать это.

- В этом объединении из трех партий парламентская — одна. Главенство будет у эсеров?

- Я надеюсь, что все три партии будут равноправными. В определенном смысле. Иначе настоящего объединения не получится. Главная цель — создание именно мощной лево-патриотической коалции, которая могла бы уверенно бороться на выборах за второе место. И задача здесь — не меряться авторитетом, а привнести каждому свое. И создать партию с серьезной программой. И с людьми, который нацелены на решение конкретных вопросов в стране. Все остальное — конъюнктурные моменты. У наших лидеров, думаю, хватит мудрости все решить правильно.

- Новая партия может оттянуть электорат и у коммунистов, и у либерал-демократов?

- Пока главная тема — само объединение. Дальше, конечно, встанет вопрос выборов в Госдуму, и с нашей программой, думаю, будем бороться за большую часть электората.