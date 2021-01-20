Взрыв в центре Мадрида: есть погибшие и пострадавшие, снесено четыре этажа дома

20 января в центре Мадрида прогремел взрыв. Фото: REUTERS

Взрыв произошел в три часа дня по местному времени недалеко от центра столицы в квартале, где расположены здания, принадлежащие архиепископу католической церкви. В результате происшествия четыре этажа одного из высотных домов оказались снесены, кроме того, в разрушенном строении начался пожар.

Момент взрыва попал на фото и видео Фото: Twitter.com

В настоящий момент на месте инцидента работают пожарные и подразделения спасательной службы Мадрида, которые проводят эвакуацию близлежащих зданий, в том числе дом престарелых, который примыкает к разрушенному зданию, а также соседнего с ним отеля.

Разрушены верхние этажи здания. Фото: REUTERS

В здании ищут пострадавших. Фото: REUTERS

Информация о пострадавших противоречивая. Официальных данных нет, но местные СМИ утверждают, что минимум несколько человек погибли. По информации EFE, взрыв унес жизни трех человек. Позже появилась информация еще об одном погибшем. По данным мэра столицы, одной из погибших стала 85-летняя женщина. Кроме того, несколько раненных находятся в городских больницах.

На месте взрыва работают специальные службы Фото: REUTERS

Есть пострадавшие. Фото: REUTERS

Пока у российского посольства в Испании нет данных, оказались ли на месте ЧП граждане России.

На текущий момент власти рассматривают в качестве основной версии произошедшего аварию в системе газоснабжения, которая сначала привела к взрыву, а потом к возгоранию. Сейчас спасатели пытаются потушить пожар, который уже переместился на нижние этажи здания.