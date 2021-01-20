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«Рейтинги программы без Василисы растут!»: куда ушла астролог Володина из «Давай поженимся!»

Популярный эксперт появляется с прогнозами в других проектах
Ирина ВИКТОРОВА
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Василиса Володина за деньги делает гороскопы на разные темы. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»

Василиса Володина за деньги делает гороскопы на разные темы. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»

Интерес к гороскопам настолько велик, что в РУДН в феврале планировали запустить курс по натальной астрологии. Правда приказ об открытии программы по натальной астрологии в вузе отменили в день выхода – к тому времени уже поднялась шумиха в СМИ и соцсетях. Однако сам факт появления на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН объявления о наборе на курс астрологии был не случайным. А основанным на анализе поисковых запросов интернет-пользователей: астрология традиционно вошла в число наиболее популярных.

Удивительно, но факт. Пока одни смеются над анекдотом, в котором на борту самолета ищут гомеопата для астролога, которому стало плохо, другие продолжают читать гороскопы. 12 лет астролог Василиса Володина выходила в ежедневный эфир популярного шоу «Давай поженимся!» Когда человека столько лет показывают по ТВ в модном шоу, его имя становится брендом. Вот и Володина набрала массу клиентов и раскрутилась. В апреле 2020-го года она из эфиров исчезла, официально объявив, что из-за пандемии не хочет подвергать себя и близких рискам заразиться.

Почти год Василисы нет в эфире. Фанаты Володиной в ее инстаграме порой вспоминают и задаются вопросом-репликой: «как вас не хватает в телевизоре» - на то они и поклонники ее предсказаний. Василиса на днях скромно согласилась: «Да, сама это вижу – увы!» Но страдает по своему отсутствию в телевизоре лишь сама Василиса, и ее верные фанаты. Рейтинги телесмотрения показывают, что отсутствие астролога в эфире не снизило популярность передачи.

Володина не стесняется давать подписчикам советы не смотреть шоу без ее участия.

Володина не стесняется давать подписчикам советы не смотреть шоу без ее участия.

По данным компании Mediascope, в стране на последней неделе телесмотрения (11 – 17 января 2021 года) в топ-100 программ «Давай поженимся!» среди аудитории «4+» имеет долю 10,6%. Эти цифры в эфире программа получает с двумя ведущими в студии – Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. А вот цифры, которые были ровно год назад – тогда Василиса присутствовала в компании Ларисы и Розы. На неделе с 13 по 19 января 2020 года у «Давай поженимся!» в топе-100 среди той же аудитории доля 10%. Доля – это количество зрителей программы от общего числа людей, смотрящих в данный момент телевизор. Так что приличные цифры телесмотрения «Давай поженимся!» держит и без астролога, интерес зрителей не упал – он стабилен, а порой показывает рост. В эфире весело, благодаря креативу продюсеров. Ну а Гузеева с Сябитовой учат женихов и невест жизни – иронично, увлекательно, познавательно.

А что же Василиса Володина? Недавно она была в эфире «Модного приговора» с новогодним гороскопом, пишет прогнозы для журналов. Зарабатывает неплохо в своем астроцентре, где она с командой за деньги делает кучу гороскопов на все случаи жизни. Прогноз от Володиной на 5 лет стоит от 140 тысяч рублей, на год от сотрудников астроцентра – от 24 тысяч рублей.

Астролог обсуждает с подписчиками программу.

Астролог обсуждает с подписчиками программу.

Василиса Володина знает, что с весны съемки «Давай поженимся!» идут без зрителей в студии, с соблюдением мер предосторожности. Но никто ее не принуждал возвращаться в эфир – работа дело добровольное. Для астролога появление на ТВ не существенный заработок, а важный элемент пиара, провоцирования новой волны интереса к своей персоне, получения новых клиентов. «Василиса предлагала присутствие в эфире в записи из домашней студии или в онлайн включениях в студию. Но это не ток-шоу с массой мнений и экспертов, где мнение ценных свидетелей или экспертов, пожилых звезд дополучают видеозвонками. Формат шоу не предполагает таких нарезок», - рассказали нам коллеги астролога.

Ушла Василиса Володина из эфира в начале пандемии, когда вернется - не сообщила. На качестве эфиров это не отразилось.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ

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