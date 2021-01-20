«У Юли была подагра и онкология, об ЭКО не могло быть и речи!»: Калашникова усомнилась в наличии тайного ребёнка Началовой

Певица Юлия Началова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Немало шума наделало заявление портала Super о том, что уже после смерти у певицы Юли Началовой родился сын от ее адвоката Вячеслава Кудри. Якобы незадолго до смерти артистка мечтала родить любимому другу малыша и заморозила на всякий случай свои яйцеклетки. Мол, после кончины Юли ее адвокат воспользовался с разрешения близких певицы ее биоматериалом, нанял суррогатную мать, которая родила ему сына.

Правда, друзья Началовой усомнились в этой информации. Так, приятельница Юли, певица Анна Калашникова, уверена, что на имени покойной просто пиарятся.

- Эта история неоднозначная, не очень в это верится, - говорит kp.ru Калашникова. - У Юлечки было слабое здоровье — подагра, как мы знаем от родственников Началовой, и онкология, которую она победила по словам ее друга Егора Иващенко. Очень сомневаюсь, что она в таком состоянии стала бы проходить гормонотерапию, чтобы заморозить яйцеклетку и потом делать ЭКО. Это серьёзная процедура. Не все здоровые люди ее выдерживают, это огромная нагрузка на организм. Вряд ли Юля бы на это пошла, тем более, у неё уже есть дочь. Эта история весьма таинственна, можно только гадать что и как, но у меня она вызывает большие сомнения.