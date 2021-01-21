Что происходит в Локомотиве: последние новости на 21 января 2021 года

"Локомотив" продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" продолжают подготовку к возобновлению сезона в чемпионате России, тренируясь на сборах в испанской "Марбелье". 20 января в расположение команды прибыл форвард Зе Луиш. В первой части сезона форвард стал одним из лучших игроков в обойме Марко Николича.

Вместе с тем, 19 января клуб официально сообщил, что контракт с командой разорвал по обоюдному согласию защитник Слободан Райкович. А вот еще один игрок "Локомотива", защитник Борис Ротенберг, который с 2018 года не выходит на играл за клуб, был прооперирован в Барселоне. Как сообщила пресс-служба "Локо", в ближайшее время он вернется в расположение команды и продолжит восстанавливаться после травмы. Последний раз он выходил на поле в матче на Кубок России 5 декабря 2018 года.

А вот молодежный состав "Локо" отправился готовиться к возобновлению сезона в Турцию. И уже 22 января проведет первый из шести товарищеских матчей - в соперниках будет болгарский клуб "Септември".

Первыми впечатлениями от пребывания в "Локомотиве" поделился бразильский защитник Пабло Насименто, недавно перешедший из "Бордо". В интервью пресс-службе "Локо" он сказал:

- Для меня это новый вызов в карьере. Я пришел в «Локомотив», чтобы отдать полностью всего себя. Готов буквально положить свою жизнь, чтобы «Локомотив» как можно скорее вернулся на те позиции, которые заслуживает.

На 23 января в Марбелье у "Локомотива" запланирован первый товарищеский матч - вечером команда Марко Николича сыграет против "Атлетико Манча-Реал".