В Чечне ликвидировали бандглаваря Бютукаева, который участвовал в организации теракта в Домодедово 2011 года

Уничтоженный боевик причастен совершению целого ряда преступлений террористической направленности. Фото: НАК

После ликвидации в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики одиозного бандглаваря Бютукаева сотрудники ФСБ России заявили о завершении комплекса специальных мероприятий, которые проводились при содействии МВД и Росгвардии, и нейтрализации деятельности на Северном Кавказе бандгруппы, которая причастна к серии терактов. Об этом в среду вечером сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

- Являясь "специалистом" по подготовке террористов-смертников, Бютукаев причастен совершению целого ряда преступлений террористической направленности. В 2011 году он был одним из организаторов теракта с большим количеством жертв в аэропорту Домодедово. Спустя два года после нейтрализации в ходе одной из спецопераций Доку Умарова, главаря бандитского формирования "Имарат Кавказ", Бютукаев возглавил разрозненные бандгруппы, совершавшие преступления на Северном Кавказе. В последующем его банда стала действовать уже под руководством главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, совершая теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, вымогая деньги у предпринимателей. В частности, в 2012-2013 годах банда осуществила серию подрывов СВУ, в результате чего имелись человеческие жертвы, в 2014 году – совершила нападение на Дом печати в Грозном", - сообщили "КП" подробности в НАК России.

В комитете отметили, что спецслужбы "вели активный розыск Бютукаева и его банды, постепенно сужая зону поисков". В течение прошлого года в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено 20 тайников, 6 оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники СК на месте уничтожения террориста.

- В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей. После нейтрализации Бютукаева и остатков его банды розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе, - отметили в НАК России.

Отметим, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ряда спецоперации он "завершил задачу по ликвидации бандподполья в республике". Глава региона отметил, что список его врагов пуст.

"Приказ верховного Главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми "эмирами", исполнение которого начал мои отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни!.. Я молил Всевышнего продлить мои дни, пока я не выполню свои долг и не сдержу слов. Теперь, когда придет мое время, не страшно и умереть", - заявил Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что расследование уголовного дела в отношении Аслана Бютукаева и иных лиц, причастных к совершению тяжких преступлений продолжается.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального следственного управления СК России по Чеченской Республике, изымаются образцы, необходимые для назначения и проведения генетических и других экспертиз, с целью подтверждения личностей участников банды. По результатам исследований будет принято процессуальное решение, предусмотренное законодательством, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, в прошлом году сотрудники ФСБ в результате скоординированных действий с МВД и Росгвардией предотвратили 15 преступлений террористической направленности. Нейтрализовано 35 и задержано 53 бандита, ликвидировано

23 ячейки международных террористических организаций, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.

Также идет ликвидация экстремистов, которые окопались в интернете. Сегодня вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину России Ш.Н Мусаеву, за совершение преступления по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". За распространение в сети видеороликов, которые оправдывают действия террористического характера, а также идеи радикального ислама он получил 6 лет исправительной колонии общего режима.