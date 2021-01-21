Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции 21 января 2021 года

Конор возвращается в строй после перерыва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь с 23 на 24 января в Абу-Даби на "Бойцовском острове" пройдет очередной "номерной" турнир по смешанным единоборствам - UFC 257. Главным событием которого станет схватка между Дастином Порье и Конором Макгрегором. После того, как Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру, кто-то должен занять трон в легком весе. Оба бойца - кандидаты на почетное звание.

В разное время Конор и Дастин дрались с Хабибом и проиграли. И за несколько дней они проведут пресс-конференцию перед поединком, который пройдет рано утром в воскресенье, 24 января, в Эмиратах. Бойцы готовы сказать о ходе своей подготовке к бою. Тем более, в прошлые выходные глава UFC Дэйна Уайт сделал заманчивый анонс.

Он передал слова Хабиба Нурмагомедова - если на турнире UFC 257 бойцы покажут что-то крайне необычное и захватывающее, то он подумает о своем возвращении. Поэтому будет лично смотреть за этой битвой.