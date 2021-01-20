Бастрыкин жестко раскритиковал работу подчиненных, из-за которых пострадавшую чуть не лишили шестерых детей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Во время общественного приема, который прошел в режиме видео-конференц связи, к главе СК России Александру Бастрыкину обратились две заявительницы из Кемеровской и Курской областей. Жительницу Кузбасса незаконно сняли с очереди на жилое помещение. Девушка обратилась за помощью в следственные органы СК России по Кемеровской области, однако те формально подошли к ее обращению. А мать шестерых детей из Курской области получила положенное по закону жилье, однако, по ее словам, оно оказалось абсолютно непригодно для жизни.

- Заявительница пожаловалась главе СК России на действия органов местного самоуправления, которые вместо помощи предложили лишь поместить ее детей в социальный приют, пока она не решит свои жилищные проблемы. Следственные органы СК России по Курской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, но жилищный вопрос заявительницы так и не решен. Александр Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных в регионах за неисполнение поручений центрального аппарата СК России в области защиты жилищных прав сирот, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бастрыкин заверил жительницу Курской области, что уголовное дело, возбужденное в связи с нарушением ее прав, будет передано в центральный аппарат СК России. Кроме того, будет оказана социальная помощь, в том числе в обеспечении ее детей всем необходимым. Председатель комитета потребовал разобрать все подобные обращения и уголовные дела связанные с защитой жилищных прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Александр Иванович отметил, что лично хорошо знаком с этой проблемой: в конце 2020 года состоялся Консультативный совет по этой проблематике, на котором были озвучены поручения руководства страны, выработаны предложения и алгоритм действий следственных органов на местах по вопиющим фактам нарушения жилищных прав сирот.

"По данным Минпросвещения России, на 1 января 2020 года число совершеннолетних сирот, состоящих на учете и не получивших жилье, увеличилось на 7 тысяч человек и составило 182 тысячи. Есть поручение Председателя Правительства России о ликвидации очереди на жилье для детей-сирот в 6-летний срок. А финансирование государства, выделенное в 2020 году на решение этой проблемы, увеличено на 10%. Однако беспокоит неприемлемая ситуация со значительным числом судебных решений по искам сирот в связи с неполучением жилья. И этому способствует ряд причин: отсутствуют программы, обеспечивающие привлечение застройщиков, продавцов вторичного жилья, и, как следствие, остро обозначилась проблема неосвоения выделенных денег. По-прежнему стоит проблема предоставления жилья, не отвечающего установленным требованиям, а также различных махинаций в этой сфере", - Бастрыкин еще раз обозначил ряд проблем, которым его подчиненным регулярно приходится давать правовую оценку.

И определенные шаги в ряде регионов уже приняты: за 11 месяцев 2020 года следственными органами СК РФ зарегистрировано свыше 250 сообщений о преступлениях по фактам нарушений при обеспечении детей-сирот жилыми помещениями. По результатам рассмотрения данных сообщений возбуждено свыше 130 уголовных дел.

- В результате анализа ситуации следственным органам на местах было поручено незамедлительно возбуждать уголовные дела, устанавливать круг виновных лиц из числа органов местного самоуправления, привлекать к ответственности должностных лиц и, конечно, оказывать потерпевшим помощь различного характера, проводить с ними личные встречи. Однако, как отметил сегодня Александр Бастрыкин, ситуация не меняется - сироты по-прежнему годами ждут положенное по закону жилье, и даже если получают квартиру, жить в ней зачастую невозможно, - отметила Петренко.

Статистика, которую после общественного приема получил из регионов Александр Бастрыкин шокирует: только в Кемеровской области по состоянию на 1 января 2020 года в очереди на жилье стояли более 9 тысяч сирот, а в 2020 году квартиры получили лишь 805 сирот. И это несмотря на то, что в 2020 году на эти цели из бюджета было выделено более 1,7 миллиарда рублей.

- И хотя органы исполнительной власти отчитываются о практически стопроцентном освоении бюджетных средств, очередь почти не двигается, а жильем за год обеспечено лишь 11% от стоящих в ней лиц. Александр Бастрыкин отметил, что как минимум налицо признаки халатности со стороны должностных лиц, и что задача следственных органов России – разбираться в причинах неосвоения оставшихся бюджетных средств, изучать, на какие цели они идут, а также проверять – все ли купленные квартиры переданы сиротам. Такая же проблема и в Курской области, где на данный момент в очереди на жилье стоят 810 сирот. Из 564 млн рублей бюджетных средств на их обеспечение жильем освоено чуть более 200 миллионов рублей. При этом Александр Бастрыкин отметил необходимость расследовать, куда в итоге пошли остальные деньги, и почему они не были освоены под жилищные программы для сирот. Сейчас в рамках расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав многодетной матери следователи устанавливают и других потерпевших. По этой проблеме направлено обращение главе региона, - отметила Петренко.

Критикой Бастрыкин не ограничился: в отношении руководителей следственных управлений Кемеровской и Курской областей глава СК России распорядился назначить служебные проверки.